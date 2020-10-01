عاجل.. بدء الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس للبرلمان

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أولى الجلسات الافتتاحية لمجلس النواب لدور الانعقاد السادس، وحرص عبدالعال، على تحية النواب قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبون وأتمنى التوفيق للجميع".

عبدالعال يهنئ النواب بدور انعقاد البرلمان الجديد: أتمنى التوفيق للجميع

فيما سيطرت الانتخابات البرلمانية على جلسات النواب في البهو الفرعوني "وهو المكان المخصص لاستراحة النواب "، وانقسمت مناقشات النواب ما بين فرحة البعض باختيار أسمائه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر والتي ستخوض الانتخابات، وما بين انسحاب البعض من الترشح في الانتخابات البرلمانية 2021، نتيجة تقليص عدد المقاعد بالدو ائر الفردية بموجب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى انسحاب العديد من النواب المعروفين من خوض المعركة الانتخابية.

البهو الفرعوني يشهد مناقشات بين النواب حول انتخابات البرلمان

كما شهدت أروقة مجلس النواب، مناقشات واسعة بين النواب حول المشهد الانتخابي، وأكثر الدوائر الانتخابية التي ستشهد منافسة شرسة وصراعًا قويًا بين المرشحين على المقاعد الفردية.

وحر ص النواب على تناول الإفطار والمشروبات الساخنة قبل بدء الجلسة البرلمانية والتي تأخرت عن موعد انعقادها لمدة 60 دقيقة.

كما حرص الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، على تقديم واجب العزاء في الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية أول أمس.

ويعقد مجلس النواب، أولى جلساته البرلمانية في دور الانعقاد السادس، الآن والذي يأتي على خلفية القرار الذي أصدَره رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.

ووفقًا لجدول الجلسة الافتتاحية الذي أرسلته الأمانة العامة بمجلس النواب إلى الأعضاء، تتلى رسائل رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد السابق وبدء دور الانعقاد الحالي.