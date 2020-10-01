أرقام ساخنة لحماية الفتيات والأطفال من التحرش والاستغلال الجنسي

هزت عدة وقائع التحرش في الآونة الأخيرة الرأي العام، ما بين تحرش بفتيات أو استغلال جنسي للأطفال، ويُقدم عدد من الجهات الدعم الكافي عند الإبلاغ عن حالات التحرش، تستعرض "الوطن" الأرقام الخاصة بها كالتالي:

رقم المجلس قومي للطفولة والأمومة

16021، ويمكن الإرسال على تطبيق "واتس آب" على رقم 01102121600.

رقم خط نجدة الطفل

16000.

رقم شرطة النجدة

122

رقم المجلس القومي للمرأة

15115

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على متهم ظهر في فيديو بواسطة كاميرا مراقبة إحدى الفيلات الواقعة في أحد شوارع منطقة الياسمين 6 بالقاهرة الجديدة، وهو يهتك عرض ثلاثة أطفال بجوار سيارته، وذلك بعد تحركهم فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

كما انتشر فيديو لفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية تعرضت لتحرش جماعي من عدد من الصبية عددهم بين 5 إلى 7 أفراد، بمنطقة زهراء مدينة نصر، وهي متجهة إلى منزلها عائدة من العمل، ويكثف رجال الأمن جهودهم للعثور على المتهمين، وفي الغربية تمكنت المباحث الجنائية من ضبط عامل نظافة استدرج طفلتين أثناء محاولته التحرش الجنسي بهما، في إحدى الأراضي الزراعية، بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبرى.

ومنذ أيام سجل أحد الأشخاص مقطع فيديو لمدرس كبير في السن، يتحرش بطفلة صغيرة، وبعد ساعات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدرس المتحرش.

وكان الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا قد قال في تصريح سابق لـ"الوطن" إن القانون المصري شدد العقوبات على جرائم التحرش وهتك العرض، ففي حال وقعت جريمة التحرش من متولي الرقابة مثل المدرس على طفل أقل من 18 عامًا تكون العقوبة مؤبد، وعن هتك العرض أضاف سعداوي أن عقوبته إذا وقعت الجريمة بالقوة أو تحت تهديد من 3 لـ 7 سنوات وأحيانًا تصل لـ15 عام.