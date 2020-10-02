تعرف على إجراءات الحصول على شهادات "رد الجميل" بعد تغيير عائدها

بعد قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، بخفض سعرعائد الإيداع والإقراض، قرر بنك ناصر الإجتماعى، الإبقاء على شهادة "رد الجميل"، بهدف الاستمرار في تقديم عائد مرتفع للعملاء من ذوي الفضل من كبار السن، وذلك في إطار دور البنك وحرصه واهتمامه بجميع فئات المجتمع وخاصة كبار السن، وتقديم كل أنواع الدعم والحماية لهم، حيث تقرر أن تكون مدة شهادة "رد الجميل" 3 سنوات وبعائد 13% سنويا.

وتستعرض "الوطن"، الشروط المطلوبة للحصول وديعة رد الجميل، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

شروط الحصول على وديعة رد الجميل

- مدة الوديعة تصل إلى 3 سنوات بدءا من تاريخ مدة الإيداع.

- يبلغ سن الحاصلين على وديعة رد الجميل إلى 60 عاما.

- تبدأ قيمة الوديعة من 1000 جنيه ومضاعفتها وتصل إلى 2 مليون جنيه للشخص الواحد.

- تصل قيمة العائد السنوي إلى 13%.

- تصل قيمة العائد ربع السنوى إلى 12.50%

- تصل قيمة العائد الشهري إلى 12.25%.

- شهادة رد الجميل لمدة سنة واحدة بعائد 11.50% سنويا وبعائد شهري 11%.

مستندات الحصول على وديعة رد الجميل

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الوديعة.

- الرقم التأميني الخاص بصاحب الوديعة.

وأوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لفئة كبار السن وتسعى جاهدة إلى تقديم كل ما من شأنه أن يعزز مكانة كبار السن في المجتمع، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، باعتبارهم شريحة أساسية ومهمة في المجتمع لها مكانتها الكبيرة والمتميزة على مختلف المستويات.

وفى سياق آخر، أعلن بنك ناصر أنه يتم صرف معاشات الحكومة والتأمينات بجانب صرف الدفعة الثانية من قيمة متجمد العلاوات الخمس طبقاً للشرائح المعلن عنها، حيث تم الصرف للشريحة الأولي أمس الخميس وسيتم مواصلة الصرف الأحد الموافق الرابع من أكتوبر، ولذلك للأقل من ألف جنيه، والصرف للشريحة الثانية الأكثر من ألف جنيه وحتى ألفين جنيه، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر.

أما الشريحة الثالثة الأكثر من ألفين جنيه، يتم الصرف اعتبارا من يومى الأربعاء والأحد الموافقين السابع والحادي عشر من أكتوبر، بالإضافة إلى صرف النفقات يوم 10 من كل شهر.