حياة كريمة وصناع الخير يطلقان المرحلة الـ3 لمبادرة "رد الجميل" بسوهاج

أطلقت مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير للتنمية، المرحلة الثالثة من خدمات مبادرة "رد الجميل"، لتقديم الدعم والكشف على عيون أهالي جزيرة شندويل محافظة سوهاج، تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمتابعة الدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ.

ووزعت المؤسستان، عدد 250 نظارة طبية على الأهالي المستحقين للنظارات الطبية، وفق ما قرره الكشف الطبي في المرحلة الثانية من المبادرة، وأثناء عمل القافلة الطبية المتخصصة داخل القرية.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير للتنمية، أن توزيع النظارات الطبية علي الحالات المستحقة بجزيرة شندويل تم وفق الإجراءات الاحترازية التي أكدت عليها وزارة الصحة ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وأن توزيع النظارات طبية تم بالمجان تماماً على الأهالي، وتميزت النظارات التي تم توزيعها بالجودة العالية.

وأضاف عبدالجليل، أن المرحلة الأخيرة من خدمات مبادرة "رد الجميل" من حياة كريمة وصناع الخير لأهالي جزيرة شندويل سوف تنطلق قريباً لأجراء عمليات جراحات العيون المختلفة للأهالي الذين تم تشخيص احتياجهم لعمليات جراحات العيون من خلال الكشف بالقافلة.

يذكر أن مؤسستي حياة كريمة وصناع الخير، أطلقتا مبادرة "رد الجميل" في استجابة سريعة لاستغاثة الأهالي وقامت المؤسستين بتوزيع مواد غذائية و نظمي قافلة موسعة للكشف علي عيون أهالي جزيرة شندويل وتم خلال القافلة الكشف علي 930 مواطن وصرف علاج دوائي لعدد 436 من الأهالي وتشخيص احتياج عدد 250 نظارة وتشخيص احتياج اجراء عمليات جراحات العيون المتنوعة.