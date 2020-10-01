مصدر بمطرانية الفيوم ينفي رسامة 10 رهبان بالدير المنحوت

أكد مصدر مسؤول بمطرانية الفيوم، أنه لم يتم رسامة أي رهبان جدد بدير القديس مكاريوس بوادي الريان والمعروف باسم "الدير المنحوت"، مؤكدًا أن ما حدث فقط هو قيام الأنبا أبرام مطران الفيوم ورئيس أديرتها للأقباط الأرثوذوكس بإلباس 10 أقباط من المقيمين بالدير الزي الأبيض كطالبي رهبنة فقط.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أنه يتم تدريب الـ 10 أقباط لمدة عامين أو ثلاثة، ومن يُكمل التدريب للنهاية دون أن يعتذر أو يتم استبعاده لأي سبب من الأسباب يتم ترسميه ككاهن بعد انقضاء فترة التدريب، مُبينًا أنهم سيؤدون فترة الاختبار بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون.

وكشف أن الكنيسة "المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية" برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لا يحق لها رفض أو عدم الموافقة على اختبار هؤلاء الأشخاص أو ترسيمهم بعد ذلك، نظرًا لكون الأنبا أبرام هو رئيس الدير ويحق له اتخاذ القرارات الخاصة بالدير.

وتُعد تلك المنطقة "دير تحت التأسيس" لكونه لم يتم الاعتراف به رسميًا من قبل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية حتى الآن، لذا اتخذ الأنبا أبرام قرار اختبار 10 من طالبي الرهبنة في إطار محاولته لتنظيم الحياة الرهبانية في الدير "الغير معترف به".

جدير بالذكر أن طالبي الرهبنة العشرة كانوا يتعاملون في الدير على أنهم رهبان ويرتدون ملابس الرهبنة "السوداء" المنصوص عليها في لوائح وقوانين الكنيسة، ولكن بعد تولي الأنبا أبرام رئاسة الدير أمرهم بخلع ملابس الرهبان وارتداء اللون "الأبيض" الخاص بطالبي الرهبنة لحين نجاحهم في الاختبار وترسيمهم في الرهبنة بشكلٍ رسمي، بعدما يخضعوا للاختبار والإرشاد الروحي من مشرف شؤون طلاب الرهبنة وأب اعتراف معروف لدى رئيس الدير، وفي نهاية التدريب يتم تقييم المتدربين ويتم إتخاذ القرار بناءًا على التقييمات التي يقدمها المشرفون حول كل طالب رهبنة.