الوزير وشعراوي يتابعان رصف الطرق المحلية بالمحافظات بـ2 مليار جنيه

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لمتابعة معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات، ومتابعة الإجراءات الخاصة ببدء المرحلة الثانية للمشروع.

بدأ الاجتماع، باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق المحلية داخل محافظات المرحلة الأولى الإثني عشر بتكلفة 2 مليار جنيه وإجمالي 197 مشروعًا بأطوال 828 كم في محافظات "كفر الشيخ - البحيرة - الشرقية - الدقهلية - الغربية - المنوفية - دمياط - القليوبية – الجيزة – الفيوم - بني سويف – المنيا".

وتطرقت المناقشات الى آخر المستجدات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل رصف الطرق المحلية داخل 27 محافظة بإجمالي تكلفة 5.4 مليار جنيه، حيث تمّ استعراض خطة تشكيل اللجان الثلاثية المشتركة بين الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للمرور ومراجعة الطرق المطلوب رصفها والإعداد لتوقيع البروتوكول الخاص بالمرحلة الثانية من المشروع.

وأكّد وزير النقل، أهمية تكثيف الاعمال لسرعة الانجاز مع الالتزام بمعايير الجودة العالية للاعمال المنفذة والتوسع في استخدام المعدات الحديثة لإعادة تدوير طبقات الرصف في رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات لأهميتها في استخدام ناتج كشط الـسفلت وتدويره مرة اخرى، بما يحقق عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال وهو ما يتمّ تنفيذه حاليًا حيث يتمّ استخدام ماكينات "FDR"، لإعادة تدوير طبقات الاسفلت والاساس بكامل العمق وماكينات "CIR"، لإعادة تدوير طبقات الرصف الاسفلتية على البارد، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ استخدام هذه التقنيات الحديثة في عدد من الطرق بمحافظتي المنوفية والغربية، وسيتمّ التوسع في استخدامها في باقي المحافظات.

ومن جهته، أكّد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل في تنفيذ المشروعات المتعلقة بالطرق الداخلية للمحافظات، مشيرًا إلى أنَّ هذا التعاون يأتي في إطار التنسيق بين الوزارات المختلفة بالحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنَّ هذا المشروع المهم سيكون له أكبر الأثر في تحسين جودة الحياة اليومية لسكان القرى على وجه الخصوص، ورفع المعاناة عنهم، لافتاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بأن هذا المشروع سيستمر في السنوات المقبلة.

وأشار شعراوي، إلى أنَّه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين الوزارتين والهيئة العامة للطرق والكباري ومديريات الطرق والنقل بالمحافظات للبدء في زيارات ميدانية لتحديد مشروعات الطرق ذات الأولوية والعاجلة والمخطط تنفيذها في المرحلة الثانية لربط الطرق المحلية على المحاور الرئيسية والمشروعات القومية التي تمّ تنفيذها بما يحقق أهداف التنمية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقال وزير التنمية المحلية، إنَّه سيتمّ توقيع برتوكول مشترك لتنفيذ هذه المشروعات بصفة عاجلة بين وزارتي التنمية المحلية والنقل والمحافظات يتضمن قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بإسناد تنفيذ هذه المشروعات والإشراف على تنفيذها على الشركات المتخصصة.

وأضاف شعراوي، أن الوزارة سبالمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع بما يسهم في نهو كل هذه المشروعات خلال العام المالي الحالي ودخولها الخدمة ليستفيد منها المواطن.