تعرف على أسباب بطلان صوتك في انتخابات البرلمان للمصريين في الخارج

وضعت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، شروطا للناخبين المصريين بالخارج يجب عليهم اتباعها لعدم بطلان أصواتهم في انتخابات مجلس النواب، المزعم إجرائها خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتحرص الوزارة بين الحين والآخر على إعلام المواطنين بالخارج بآليات المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، من خلال نشر الملصقات الإرشادية التفاعلية الخاصة بالانتخابات عبر منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أن التسجيل يكون من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بالضغط على "المصريون بالخارج" من القائمة الرئيسية ثم اختيار "طلب التصويت بالخارج"، وفي حالة إذا كان "محل الميلاد" خارج مصر، فإنه يوجد خانة محل الميلاد خارج مصر في نهاية القائمة الخاصة بالبيانات.

ويرصد التقرير التالي أسباب بطلان التصويت للمصريين بالخارج:

1 - عدم استخدام البريد السريع لمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

2- عدم قيام الناخب بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

3- عدم استخدام الناخب برقم التسجيل الخاص به علي الحصول علي موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الحصول على بطاقة اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم.

4- أخطاء في طباعة بطاقة الاقتراع أو عدم اختيار عدد من المترشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم

5- يضع الناخب بطاقتي الاقتراع الفردي والقائمة داخل مظروف ويقوم بإغلاقه وتدوين عليه أية بيانات من الخارج

6- عدم سرايان بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، لابد من وضع مظروف به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت وإقرار التصويت كامل البيانات، وموقع من الناخب شخصيا، ويدون علي المظروف من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل.