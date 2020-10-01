استشاري طب نفسي يطلق مبادرة لعلاج الأطفال ضحايا التحرش مجانا

مع تزايد حوادث التحرش بالأطفال خلال الفترة الأخيرة، وفي محاولة لتخفيف العبء عن أولياء أمورهم في ظل أهمية تقديم الدعم النفسي الكامل لضحايا هذه الحوادث، أطلق الدكتور علي النبوي، استشاري الطب النفسي وطب نفسي الأطفال بجامعة الأزهر، مبادرة للعلاج النفسي المجاني للأطفال الذين تعرضوا لمثل هذه الحوادث مؤخرًا.

وناشد الدكتور علي النبوي أسر هؤلاء الأطفال بضرورة الاهتمام بالجانب النفسي لهم، معلنًا تقبله هذه الحالات مجانًا في عيادته الخاصة، الكائنة بـ48 شارع الطيران، بمدينة نصر.

4 حوادث تحرش ضحيتها 7 أطفال في أسبوع واحد

وتزايدت حوادث التحرش بالأطفال في الآونة الأخيرة، كان ضحيتها 7 أطفال على مدار أسبوع واحد، في 4 حوادث متتالية، بدأت بمدرس مسن تحرش بطفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، داخل غرفتها أثناء حصة درس خصوصي، تلاها آخر لموظف في منطقة القاهرة الجديدة بثلاثة أطفال على مدار يومين متتاليين، بعدما استدرجهم إلى سيارته في وضح النهار.

وكانت الواقعة الثالثة بمحافظة الغربية، عندما استدرج عامل نظافة طفلتين، محاولًا التحرش بهما في إحدى المناطق الزراعية، وقبل يومين فقط وقعت الرابعة، بعدما أقدم موظف على التحرش بطفلة داخل كشك بحي سخا في محافظة كفر الشيخ.

علي النبوي: المتحرش مريض بـ"حب الأطفال" ويسعى للعمل في المهن التي تقربه منهم

وفي تحليل لشخصية المتحرش في مثل هذه الحوادث، يقول الدكتور علي النبوي، إن المتحرش يعاني من مرض نفسي يسمى حب الأطفال، ومن الصعب أن يشتهي السيدة الناضجة؛ لأنه لا يرغب في عمل علاقة معها خوفًا من الانتقاد، أما الأطفال فليس لديه أشياء تخيف المتحرش منهم، لذلك يلجأ للمتعة معهم.

وأضاف "النبوي" أن الجنس بالنسبة للمتحرش شيء مقزز وسيئ؛ لذلك يريد أن يجمل صورة الجنس؛ بممارسته مع شخص بريء ليس له رؤية أو عتاب عليه، وقد يعاني من إحباطات وبعض القلق والاكتئاب وأمراض أخرى، مشيرًا إلى أن الشخص المريض بذلك يبحث عن الحضانات والمدارس، ويعمل في أي مهنة تقربه من الأطفال.