أخبار البنوك.. إزاي تاخد قرض التعليم بهامش ربح بسيط من بنك مصر؟

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2021/2020، ما يجعل أولياء الأمور في حيرة بشأن توفير المصروفات المدرسية الخاصة بأبنائهم، وتقدم العديد من البنوك الكثير من قروض التعليم والمصروفات المدرسة، لمساعدتهم على دفعها في الوقت المطلوب.

ويقدم بنك مصر قرض مرابحة التعليم بالصيغة الإسلامية، والتي تتحدد بهامش ربح بسيط، تحت إشراف الأزهر الشريف، للأشخاص الذين يرغبون في الاقتراض دون الاقتراب من الفوائد التي لا يفضل أن يتعامل بها الكثيرين.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، تفاصيل قرض مرابحة التعليم بالصيغة الغسلامية من بنك مصر، كالتالي:

إجراءات الحصول على مرابحة آجلة مقسطة لتمويل مصاريف التعليم

- يعتمد برنامج مرابحة التعليم على صيغة المرابحة المشمولة بالوكالة، إذ يحصل العميل على بيان بالمصروفات الدراسية من الجهة التعليمية، أو استيفاء نموذج بيان المصروفات الدراسية بالبنك.

- وبعد ذلك يدفع البنك قيمة مرابحة التعليم للجهة التعليمية إما بشيك أو تحويل القيمة بحساب الجهة، أو بنك آخر أو السداد نقدًا من خلال العميل، طبقا لشروط المرابحة المشمولة بالوكالة.

- يقوم البنك بتوكيل العميل في سداد المرابحة للجهة التعليمية مع موافاة البنك بصورة من إيصال سداد المصروفات، ويطبق على المرابحة هامش ربح متفقا عليه.

- توزيع إجمالي قيمة المرابحة "القيمة الشرائية للمرابحة +هامش الربح" على مجموعة من الأقساط يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل.

- منح مرابحة التعليم من خلال برامج التمويل الآتية:

1. الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

2. الموظفون بشهادة إثبات الدخل.

3. أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل.

4. أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.

5. أصحاب ومستحقي المعاش بتعهد تحويل المعاش ودون تعهد تحويل المعاش.

شروط منح مرابحة التعليم

- يقدم بنك مصر قرض مرابحة التعليم بمعدل عائد تنافسي.

- الحد الأدنى للعمر 21 عامًا والحد الأقصى 65 عامًا عند تاريخ استحقاق المرابحة، شرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية المرابحة تاريخ انتهاء الخدمة للموظفين.

- الحد الأقصى لقيمة المرابحة يصل إلى 500 ألف جنيه.

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100% من قيمة المصروفات الدراسية.

الحد الأقصى لمدة المرابحة تصل إلى 36 شهرًا.

المستندات المطلوبة

- طلب الحصول على مرابحة التعليم يتم الحصول عليه من البنك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث (غاز/ كهرباء/ مياه/ تليفون) على مقر الإقامة الحالية.

- بيان بالمصروفات الدراسية.

بالنسبة للموظفين

- شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل) بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية.

- صورة من البطاقة الضريبية.

- مستخرج رسمي من السجل التجاري بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية.

- تصريح مزاولة المهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.

- كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب المعاشات

- بيان بقيمة المعاش الشهري المحول على البنك "في حالة تحويل المعاش دون تعهد الجهة".

- تعهد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أو الجهة المنوط بها تحويل المعاش.

مميزات قرض مرابحة التعليم

- الحصول على المرابحة الإسلامية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتحت إشراف الأزهر الشريف.

- إمكانية تمويل تكاليف التعليم لأي فرد سواء من الأقارب أو غير الأقارب بشروط خاصة.

- إمكانية تمويل تكاليف التعليم لأصحاب المعاشات ومستحقي المعاش بتعهد أو دون تعهد.

- عدم اشتراط تحويل المرتب أو القسط في حالة موظفي الحكومة أو القطاع الخاص.

- تمنح المرابحة للعملاء وثيقة تأمين مجانية ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي طوال فترة المرابحة.

- وثيقة تأمين مجانية ضد مخاطر الوفاة فقط للعملاء أصحاب المعاش.