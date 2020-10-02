حظك اليوم الجمعة 2-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من محبي علم الفلك على متابعة الحظ اليومي للأبراج خاصتهم، كما يبحثون في الصفات الشخصية الخاصة بالمقربين منه، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر المكتمل ببرجك وفي مواجهتك الشمس ما يجعلك اليوم تميل للعصبية والتهور.. تأن في خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تحكم اليوم في انفعالاتك فمواجهة الشمس تدفعك للتسرع في الغضب أو في قراراتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان قصي خولي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

يجب اليوم أن تهتم بصحتك وأن تتحكم أيضا في حساسيتك وردود أفعالك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمنزلك الثاني عشر يجعلك تميل للانعزال قليلا وقد يساعدك ذلك على الهروب بحنكة من أي استفزاز أو تدخل في شئونك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم يساعدك الفلك أن تعبر عما بداخلك وتستمتع بوقتك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

المريخ يتراجع في منزل العمل وعليك أن تضاعف جهودك واعتمد على ما لديك من قيم ومبادئ قيّمة لتجعل المحيطين بك يحترمون آرائك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل معاكس وعليك أن تتجنب التعامل بعدوانية كي لا تخسر علاقتك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتمنحك قدرة على إبراز مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمنزل الحظ يساعدك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم ممثل ودرامر فريق كايروكي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل المدخرات ينصحك اليوم بمراجعة خطواتك واتباع الخشونة في إدارتك لنفقاتك وأموالك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تعتني بأقوالك حفاظا على علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تخلّ اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزلك الخامس يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الخامس يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس تدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر اليوم بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق ويدفعك اليوم لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعلاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل معاكس وقد تقلق اليوم بشأن علاقة ما وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان جورج وسوف، ويوافق تاريخ ميلاده 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل الحظ تدفعك لإظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة صفية العمرى، ويوافق تاريخ ميلادها 20 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الثاني والوقت ليس مناسبا للتبذير وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك المهنية والشرائية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحظ يدفعك للاجتهاد والاقتراب أكثر ممن تحب وتركز طاقتك لإصلاح علاقة أو استرداد فرصة فاتتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.