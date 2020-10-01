التعليم تكرم الطلاب الفائزين بمسابقة التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

نظمت وزارة التربية والتعليم الفني، اليوم، بديوان عام الوزارة، احتفالية لتكريم الطلاب الفائزين في المسابقة الفنية "الرسم" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وطرح البدائل الإيجابية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير شرعية والمنظمة الدولية للهجرة "IOM"، بمشاركة مدارس محافظات "الدقهلية، والغربية، والفيوم، وكفر الشيخ، والبحيرة، وأسيوط".

وقال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين، خلال كلمته، إنَّ قضية الهجرة غير الشرعية تعتبر من القضايا الهامة على كل المستويات محليًا وإقليميًا وعالميًا وتهتم وزارة التربية والتعليم بالمشاركة في مكافحتها، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأشار نائب وزير التعليم، إلى دور الوزارة في نشر ودمج وتفعيل الأنشطة التي تكافح الهجرة غير الشرعية في المنظومة التعليمية وتدشين برامج للتوعية الإيجابية خصوصًا في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير النظامية منها: "الفيوم، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والقليوبية، وأسيوط، والأقصر، والبحيرة، والغربية، ودمياط".

وأوضح أنَّ الوزارة أعدت دليلًا للأنشطة البيئية والسكانية والصحية يتناول العديد من القضايا المعاصرة ومنها قضية الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أنَّ الوزارة تعقد سنويًا مسابقة بحثية للطلاب تتناول عديد من الموضوعات المهمة ومنها الهجرة غير الشرعية، كما يتم تنفيذ مشروع لبناء القدرات والتوعية بقضايا الهجرة غير الشرعية واللاجئين بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

وفي كلمتها، أشادت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى جهود جميع المشاركين في هذا النشاط وخاصة الفائزين في المسابقة، مؤكدة على أن المنظمة الدولية للهجرة تُعد شريكًا رئيسيًا للحكومة المصرية في جهود الحد من الهجرة غير النظامية كجزء من تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحتها وتطبيق الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وتوفير حلول فعالة بديلة لحماية حياة المهاجرين.

وأوضحت أنَّ هذه المسابقة الفنية قد أتاحت للمشاركين أن يكونوا مبدعين بدرجة كافية لتوقع هذه المخاطر واقتراح بدائل إيجابية مفيدة لأنفسهم وسلامتهم، متمنية باستدامة هذه المسابقة وتفعيلها سنويًا وتكثيف هذا النشاط وإبرازه في المدارس، وأن يكون كل من شارك في هذه المسابقة على دراية أفضل وأن يتخذوا قرارات مستنيرة ذات صلة بالهجرة في المستقبل.

ومن جهته، قال الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، إنَّ الوزارة شاركت في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026)، وفي الاجتماعات والفعاليات التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مؤكدًا على أن المسابقة تهدف لتنمية مواهب الطلاب والطالبات، والتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وطرح البدائل الإيجابية، وتنمية قيم الانتماء والمواطنة لدى الطلاب والطالبات.

ومن جهته، قال لوران دي بوك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بجمهورية مصر العربية، إن المنظمة تهتم بتوعية الأطفال والشباب في مصر والمشاركة في إعداد وتنفيذ الأنشطة المختلفة لمكافحة الهجرة غير النظامية بجهود الحكومة المصرية، ليكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة التي قد يتعرضون لها إذا اختاروا هذا النوع من الهجرة لتحقيق تطلعاتهم، لافتًا إلى مشاركة أكثر من 360 طالب وطالبة في المرحلتين الإعدادية والثانوية من الستة محافظات المستهدفة التي سجلت نسبة عالية من الهجرة غير النظامية في مصر، واتيحت الفرصة لعدد 30 طالبًا من كل مدرسة أظهروا اهتمام بالفنون والرسم لعرض مواهبهم وكانت الأعمال الفنية التي قدمها الطلاب مثيرة للإعجاب وعبرت عن فهم واضح لرسالة المسابقة الفنية والتي تصور نجاحًا في تحقيق الهدف المرجو المتمثل في زيادة الوعى بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الإيجابية.

وفي كلمتها، أشادت السيدة أنيكا جعفر مستشار أول، والمنسق الإقليمي لشمال إفريقيا للاجئين والمهاجرين بالسفارة الألمانية بالقاهرة بالجهود المبذولة في رفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية وتنفيذ هذا النشاط من قبل تعاون وزارة التربية والتعليم المصرية مع منظمة "IOM"، موضحة أن الرسالة كانت واضحة ومفهومة جيدًا من قبل الطلاب الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من الاهتمام والمشاركة.

وفي ختام الاحتفالية تمّ الإعلان عن الفائزين وتكريمهم: فمن محافظة الفيوم فازت الطالبتان داليا خالد محمد علي، وهاجر عيد شعبان المرحلة الثانوية"، ومن محافظة الدقهلية فازت الطالبة أريج مصطفى محمد عبد العزيز، والطالب سديم بهاء سلامة (المرحلة الإعدادية)، ومن محافظة أسيوط فاز الطالب ماريو جوزيف سعيد نقولا، والطالبة ريهام مصطفى سيد أحمد (المرحلة الثانوية)، ومن محافظة كفر الشيخ فازت الطالبة مها عبدالمقصود غنيم (المرحلة الثانوية)، والطالبة هاجر محمد السيد سيد أحمد (المرحلة الإعدادية)، كما فازت كلاً من الطالبة سوسن فتحي على محمد، والطالبة مريم محمد محمد عطا من محافظة البحيرة (المرحلة الثانوية)، ومن محافظة الغربية فازت الطالبة مريم جميل صالح على شيخون (المرحلة الإعدادية)، والطالب أحمد شريف حسن (المرحلة الثانوية). حضر الاحتفالية الدكتور مدحت محمد كمال مدير الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية، وممثلين من وزارة الخارجية، والمعلمين وأولياء أمور الطلاب الفائزين.