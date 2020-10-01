مصادر: التعليم تلجأ لـ"أوف لاين" بعد سقوط سيستم أول امتحانات est

قالت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ستلجأ لنظام الـoff line، في امتحان الـ est، المقرر عقده يومي الجمعة والسبت لطلاب الدبلومة الأمريكية، وذلك بعد فشل السيستم في الامتحان الذي كان مقررا له يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، الأمر الذي دفع الوزارة لتأجيل إجراء الامتحانات لغد وبعد غد.

امتحان est، هو البديل المصري لامتحان الـsat الأمريكي، الذي ألغى في مصر حتى منتصف عام 2021، بسبب وجود دلائل على تسريبه.

ويعني نظام الـoff line، إرسال الامتحانات على سيرفرات خاصة في كل مركز لأداء الامتحان، لتوزع الامتحانات على الطلاب بطريقة تمنع سقوط السيستم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الدبلومة الأمريكية الذين قاموا بالتسجيل في اختبارات امتحان est، سوف يؤدون الامتحان الرسمي الأول لهم يومي الجمعة والسبت القادمين.

وأشارت، إلى إن 1200 طالب وطالبة بـ"الدبلومة الأمريكية" تقدموا لحجز امتحانات "est" المؤهلة للالتحاق بالجامعات والمعاهد المصرية حتى الآن، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لحجز أماكن لهؤلاء الطلاب في مكتب التنسيق الخاص بالجامعات الحكومية والخاصة دون أي تأثير على الطلاب بسبب تأخر أداء الامتحان.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن إطلاق الدورة الأولى من امتحان الـ"EST" لطلبة الدبلومة الأمريكية أيام 28، 29 سبتمبر 2020، وإتاحة التسجيل من خلال هذا الرابط: https://est.moe.gov.eg/.

وأشارت إلى أن امتحان "EST"، هو امتحان إلكتروني تمّ إعداده من قبل الوزارة، صمم خصيصًا لطلاب الدبلومة الأمريكية كبديل لامتحان الـSAT والـACT ليتمّ تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، حيث تشمل مجموعات تقييمات "EST" على "EST I" و"EST II" والتي تشبه هيكل مجموعات تقييمات الـSAT"، ويعقد الامتحان في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.