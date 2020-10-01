الإجازات المتبقية في 2020.. يومان فقط

أعلن مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل الموافق 8 أكتوبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى نصر 6 أكتوبر، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر عام 2020.

ويتطلع العاملون بالقطاع العام والخاص، لمتابعة العطلات الرسمية، التي تعلن عنها الدولة على مدار العام، لذا ترصد "الوطن"، الإجازات الرسمية المتبقية خلال 2020، والتي لم يتبقَ منها سوى يوم واحد فقط.

الإجازات المتبقية في 2020

والإجازة الرسمية للقطاع العام والخاص الوحيدة المتبقية في 2020، هي يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الذي يوافق ذكرى المولد النبوي الشريف، وسيتم ترحيلها إلى الخميس الذي يليها والذي يوافق 29 أكتوبر.

وكانت مجلس الوزراء قرر سابقًا، ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، وذلك في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.

وبدأت تطبيق هذا النظام بداية من 30 يونيو التي مُنحت الخميس بدلًا من الثلاثاء، بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

وتصل عدد الإجازات الرسمية للقطاع الخاص والعام، 16 يومًا سنويًا، وخلال العام الجاري، حصل العاملين على 14 إجازة رسمية، وكانت آخر إجازة حصل عليها العاملون هي الخميس 20 أغسطس بمناسبة رأس السنة الهجرية، وسوف يحصل العاملون على إجازة يوم الخميس المقبل بمناسبة ذكرى النصر الذي يأتي يوم الثلاثاء 6 أكتوبر، احتفالًا بالذكرى 47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة لتحرير سيناء، وبذلك يبقى للعاملين يوم واحد فقط إجازة رسمية يمكنهم الحصول عليه يوم الخميس 29 أكتوبر للقطاع العام، فيما يتم تنظيمه بما يتناسب مع القطاع الخاص، وذلك بمناسبة المولد النبوي.