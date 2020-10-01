طقس الجمعة مائل للحرارة على القاهرة.. والرياح مثيرة للرمال ببعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا بأن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء والرياح نشطة على بعض المناطق، والطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وليلًا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 32 23

الإسكندرية 29 24

وادي النطرون 32 23

طنطا 32 23

شبين الكوم 32 24

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 21

السلوم 30 24

سيوة 34 23

بورسعيد 30 25

دمياط 29 25

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 23

الإسماعيلية 34 23

السويس 33 24

العريش 31 24

رفح 30 24

طابا 34 27

الطور 34 26

شرم الشيخ 36 29

الفيوم 33 24