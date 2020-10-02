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حظك اليوم الجمعة 2-10-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:01 ص | الجمعة 02 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بأنه يستطيع التكيف والتأقلم مع جميع الظروف، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها "الوطن" نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الأصدقاء يمدك بكل الطاقة والقدرة على التواصل، ثق بنفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

اليوم يساعدك الفلك أن تعبر عما بداخلك وتستمتع بوقتك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

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