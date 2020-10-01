تجهيز حديقة مدينة الطالبات بجامعة دمياط استعدادًا للعام الدراسي الجديد

جهّزت الإدارة العامة للمدن الجامعية بمدينة دمياط الجديدة، الحديقة الخاصة بمدينة الطالبات، اليوم، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، تحت إشراف الدكتور وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكلفت إدارة الجامعة مجموعة من العمال المختصين بتلقيم الأشجار وقص الحشائش والتأكد من نظافتها قبل استقبال الطالبات المقرر سكنهم بالمدن الجامعية قبل العام الدراسي الجديد، ضمن إجراءات الجامعة لتوفير بيئة أمنة وصحية للطلاب.

وفي سياق آخر، شاركت جامعة دمياط في معسكر الأزمات والكوارث الذي نظمته محافظة دمياط بالتعاون مع الهلال الأحمر ووزارة الصحة والدفاع الشعبي والعسكري في مركز التدريب بمدينة رأس البر لرفع مهارات وكفاءة الشباب في التعامل مع إدارة الأزمات، وكيفية تقديم الإغاثة والإسعافات الأولية للمصابين خلال الحوادث، والتواجد في أماكن حدوث الكوارث الطبيعية أو النكبات لمساعدة المتضررين وأسرهم وتقديم الحلول السريعة والدعم النفسي لهم.