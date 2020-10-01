"الوطن" تنشر المواقع المقترحة للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة

حصلت «الوطن» على نسخة من خرائط المواقع المقترحة للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة، والتي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشكل دوري، وتنوعت الأنشطة المطروحة بالمدن الحديثة ما بين سكني، وأنشطة خدمية متكاملة وصناعي.

وأوضحت الخرائط التي تنفرد «الوطن» بنشرها، الموقع المقترح لإنشاء نادٍ اجتماعى بمدينة دمياط الجديدة، والذي يقع بالحي السكني الخامس، على مساحة 31451 مترًا مربعًا، ومدة التنفيذ لا تزيد على 5 سنوات، وبلغ سعر المتر الواحد 2470 جنيهًا.

وبحسب الخرائط، فإن سعر المتر الواحد للقطعة الثانية المطروحة للاستثمار بالمدينة بلغ 3725 جنيهًا، والنشاط المقترح لها خدمي استثماري، بالحي الثاني نشاط ترفيهي .

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن عن طرح الوزارة مُمَثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعى"؛ للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 مترًا مربعًا، فى 11 مدينة جديدة (العاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وأسوان الجديدة، وأخميم الجديدة، وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة، والفيوم الجديدة، والسادات، وأسيوط الجديدة)، حتى منتصف أكتوبر الجاري.

وأوضح الوزير أن هذا الطرح يأتي في إطار خطة "الإسكان" لتوفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة؛ لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع، في تَملكها، ومحاربة المتاجرة بها، من خلال وفرة المطروح منها.