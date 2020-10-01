إنجازات "النقل" خلال 6 سنوات.. أبرزها شراء 1300 عربة قطار روسية

حققت وزارة النقل نجاحات عملاقة خلال الـ6 سنوات الماضية، وتحديدا منذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسا للجمهورية في 2014، في كافة مجالات النقل مثل السكة الحديد والطرق والكباري ومترو الأنفاق، وموانئ البحر الأحمر، والقومية للأنفاق، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها على مشروعات تطوير السكك الحديدية خلال الـ6 سنوات السابقة 40 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ مشروعات بتكلفة 86 مليار جنيه، ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخرى بتكلفة 55 مليار جنيه.

وأنهت السكة الحديد، تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية بخطوط (القاهرة – الإسكندرية) بطول 208 كيلومترات و(بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد) والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومترًا و(بني سويف – أسيوط) بطول 250 كيلومتر و(أسيوط – نجع حمادي) بطول 181 كيلومترًا و(نجع حمادي – الأقصر) بطول 118 كيلومترًا بطول إجمالي 971 كيلومتًار بتكلفة إجمالية 9,4 مليار جنيه، وتم الانتهاء من 5 أبرج إشارات على خط القاهرة – الإسكندرية (قويسنا – بركة السبع – إيتاي البارود – كفر الزيات – عرب الرمل) و4 أبراج إشارات على خط بني سويف – أسيوط (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بني مزار)، وتوريد وتشغيل 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2.086 مليار جنيه.

السكة الحديد: توريد 100 جرار أمريكي جديد.. و103 عربات قطار روسية حتى الآن

واستلمت الهيئة خلال الشهور القليلة الماضية 100 جرار أمريكي جديد، كما تم التعاقد على شراء 1300 عربة قطار روسية جديدة وصل منها حتى الآن 103 عربات قطار روسية جديدة، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 90 عربة إسباني بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية، وإنهاء الأعمال المدنية لعدد 693 مزلقانًا والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل لعدد 435 مزلقانًا منها بتكلفة 1,2 مليار جنيه، والانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة عدد 167 محطة سكة حديد بتكلفة اجمالية 700 مليون جنيه.

وفي الطرق والكباري، تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولي والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر ومن أهمها طرق "وادي النطرون – العلمين بطول 135 كيلومترًا والصعيد – البحر الأحمـر" ( سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومترًا وشبرا – بنها الحر بطول 40 كيلومترًا والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومترًا وطريق الجلالة بطول 82 كيلومترًا والفرافرة – عين دله بطول 90 كم وجاري العمل في المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخري " ومخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخري فور الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة لتصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30,5 الف كيلومتر بعد ان كانت 23,5 الف كيلومتر في يونيو 2014.

مترو الأنفاق: ننفذ مشروعات عملاقة بتكلفة 33.1 مليار جنيه.. وجارٍ تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه

وفى مترو الأنفاق، بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات مترو الأنفاق خلال الـ6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري جاري دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من 11 محطة جديدة بالخط الثالث للمترو، وتم افتتاحهما أمام الجمهور.

كما تم بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) بطول 70 كيلومتر وتكلفة 1200 مليون دولار، إضافة إلى 7 مليار جنيه وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 60%، كما تم بدء تنفيذ أول مشروع لمونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومترًا، ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومترًا وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو.

وأكدت وزارة النقل، توريد 20 قطارًا مكيفًا جديدًا للتشغيل على الخط الأول للمترو (حلوان – المرج ) بتكلفة 2,3 مليار جنيه، وتوريد وتشغيل عدد 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من مشروع توريد وتركيب عدد 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثاني للمترو وعدد 221 بوابة إضافية للخط الثاني للمترو بقيمة تعادل 406,3 مليون جنيه، فيما تم التعاقد على تصنيع وتوريد عدد 32 قطار مكيف للخط الثالث مع شركة هيونداي روتم الكورية بقيمة تعادل 7 مليارات جنيه، حيث وصلت الدفعة الأولى وهى عبارة عن قطارين منذ 40 يومًا.

وأوضحت وزارة النقل، أنه تم التعاقد مع شركة هيونداي روتم الكورية على شراء عدد 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار للخط الثاني للمترو من شركة سوكوفير الفرنسية بقيمة تعادل 2243 مليون جنيه، وإنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة بين محطتي كوتسيكا وطره الاسمنت للخط الاول على مساحة حوالى 15 فدانًا لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (عدد 20 قطارًا) وبقيمة تعادل 976.6 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من إزدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول ١٫٣٦ كم بقيمة تعادل 444.2 مليون جنيه.

وتطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب عدد 46 سلمًا متحركًا و28 مصعدًا كهربائيًا بمحطات المترو بتكلفة اجمالية 105 ملايين جنيه، وتطوير وتحويل محطة المرج إلي محطة علوية بتكلفة 43 مليون جنيه.