كبار النجوم يتحدون المرض.. سميحة أيوب تعود للمسرح ويوسف شعبان يبحث عن فرصة

الشجر الراسخ جذوره في الأرض، لا تذبل أوراقه أبدا حتى وإن لم تعط ثمارا ولكنها تلقي بظلالها على كل من حولها، هذا الحال ينطبق على كبار الفنانين، الذين يتعاملون مع السن باعتباره رقمًا في البطاقة، وعلى أرض الواقع، لا يعملون في مجال الفن فقط، ولكن يعيشون من أجله، يتحدون الزمن والمرض، من أجل الوقوف أمام الكاميرا، أو على خشبة المسرح، يستمدون طاقاتهم من كلمات الإعجاب وتصفيق جمهورهم.

وترصد "الوطن" أبرز الفنانين الذين تعرضوا لأزمات صحية مؤخرًا، ولا زالوا يتحدون أزماتهم الصحية بالمُشاركة في أعمال فنية، وهم كالتالي:

سميحة أيوب

تعود الفنانة سميحة أيوب، إلى أحضان خشبة المسرح مُجددًا، رغم معاناتها مع آلام الظهر، وذلك بعد فترة غياب طويلة، دامت لسنوات، إذ تستعد للتعاون مع المخرج سمير العصفوري، في مسرحية جديدة تحمل اسم "بير السلم" للكاتب المسرحي الراحل سعد الدين وهبة، وذلك من خلال البيت الفني للمسرح.

من جهته، أكد المخرج سمير العصفوري في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أنه يعمل على التحضير للمسرحية الجديدة، وعن موعد العرض، أشار إلى أن الجهة المنتجة للمسرحية هي من ستحدد موعد عرض المسرحية، لافتا أنه تم الاتفاق على تقديم المسرحية منذ خمس سنوات.

وكانت مسرحية "بير السلم" قد تم عرضها على خشبة المسرح في فترة الستينيات من إخراج الفنان سعد أردش وشارك في بطولتها كل من أمينة رزق، عبدالرحمن أبو زهرة، توفيق الدقن، شفيق نور الدين ورجاء حسين.

يوسف شعبان

من آنٍ لآخر، تخرج أنباء عن اعتزال الفنان يوسف شعبان، كونه افتقد القدرة على متطلبات السوق الفنية، لسرعان ما يخرج على جمهوره، نافيًا تلك الشائعات التي يصفها بـ"الكلام الفاضي"، مشددًا على أنَّه مازال قادرا على العطاء في كل الأوقات، موضحًا أنَّه ينتظر عرض مسلسل "بالحب هنعدي" للفنانة سميرة أحمد، الذي تأجل تصويره لأجل غير مسمى.

ولفت إلى أنَّ الفنانة سميرة أحمد تتحدث معه من فترة إلى أخرى عن هذا العمل، متابعا "لازلنا نبحث عن جهة منتجة"، موضحًا أنَّ المسلسل اجتماعي ونوع من أنواع "الدراما المفتقدة"، موضحًا أنَّها دراما اجتماعية تتحدث عن الجدود وأصحاب المعاشات، واصفًا النص بأنَّه من أفضل نصوص الكاتب يوسف معاطي.

رشوان توفيق

رشوان توفيق، الذي يناهز من العمر 82 عاما، ويُعاني من أمراض الشيخوخة، حيث علق على عدم تقديمه أدوارا فنية خلال الفترة الماضية، قال "توفيق" لـ"الوطن"، "الأمر تغير كثيرًا عن سابق عهده، فكان الفنان قديما يقرأ السيناريو كاملًا ويحدد تفاصيله قبل دخول التصوير، أما الأمر في الوقت الحالي أصبح مُعتمدًا على الورش، وهذا لا يتناسب معي".

وقال توفيق إن "كل ما يعرض عليّ أدوار شرف فقط، ولن أقبل بها مرة أخرى حتى أموت" متابعا، "عيب لما أكون خدمت الفن كل هذا الوقت وأقدم دور شرف"، مطالبًا القائمين على الصناعة أن ينظروا لتاريخه الفني الكبير الذي امتد لـ65 عامًا".

"الواحد كبر أوي ولكن الحمد لله على نعمة الصحة"، يرغب "توفيق" للعمل مرة أخرى، قائلاً "من زمان ماحدش بيهتم بكبار السن والجميع يبتعد عن كتابة سيناريو به أدوار جيدة لتلك الفئة".

وتابع: "عايش على ذكريات أعمالي القديمة التي تعرض حاليًا، فابنتي بين الحين والآخر تخبرني أنه يتم عرض مسلسل لي على التليفزيون".