محافظ المنيا يتابع المرحلة الثانية من تطوير مسار العائلة المقدسة

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية اليوم، لأعمال المرحلة الثانية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة "دير جبل الطير" بسمالوط، للوقوف على كافة التفاصيل والأعمال الجارية استعدادًا لاستقبال السائحين، بعد إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبو زيد، العميد أنور عدلي مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط ، دكتور ثروت الازهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.

وخلال جولته، تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي وكذلك الأعمال الجارية بالطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.

وأكد المحافظ، أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد مشروعًا قوميًا هامًا، والمحافظة توليه اهتمامًا كبيرًا، حيث تضع المحافظة كافة إمكانياتها لسرعة إنجاز أعمال التطوير الواقعة في نطاقها، لما سيكون له من عائد سياحي واقتصادي كبير، ووضع المنيا على خريطة السياحة العالمية بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

واستعرض مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أعمال المرحلة الثانية التي تشمل إنشاء مدخلين للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى تشجير وأعمال لاند سكيب على جانبي الطريق المؤدى الى الكنيسة الأثرية، كما تشمل المرحلة الثانية تركيب لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة، بالإضافة الى إنشاء استراحة سياحية ومركز زوار لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية، مع عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية مع دهان واجهات المقابر على جانبي الطريق المؤدى إلى الكنيسة.

كما تابع المحافظ مشروع إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية دير جبل الطير، الذي يتم على مرحلتين بإجمالي تكلفة 120 مليون جنيه، وتشمل المرحلة الأولى شبكات الرفع والإنحدار بالقرية والمرحلة الثانية تشمل إنشاء محطة معالجة للمياه، وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 7500 متر مكعب يوميا.

وتحمل ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الديني العالمي الذى تنفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية فى العالم، لإرتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة فى ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا الى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.