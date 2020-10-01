محافظ المنيا يتابع المرحلة الثانية من تطوير مسار العائلة المقدسة
كتب:
اسلام فهمي
05:54 م | الخميس 01 أكتوبر 2020
محافظ المنيا
أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية اليوم، لأعمال المرحلة الثانية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمنطقة "دير جبل الطير" بسمالوط، للوقوف على كافة التفاصيل والأعمال الجارية استعدادًا لاستقبال السائحين، بعد إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار الحج المسيحي على مستوى العالم.
جاء ذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود أبو زيد، العميد أنور عدلي مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، ومحمد سيد رئيس مدينة سمالوط ، دكتور ثروت الازهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.
وخلال جولته، تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي وكذلك الأعمال الجارية بالطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.
وأكد المحافظ، أن مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة، يعد مشروعًا قوميًا هامًا، والمحافظة توليه اهتمامًا كبيرًا، حيث تضع المحافظة كافة إمكانياتها لسرعة إنجاز أعمال التطوير الواقعة في نطاقها، لما سيكون له من عائد سياحي واقتصادي كبير، ووضع المنيا على خريطة السياحة العالمية بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.
واستعرض مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أعمال المرحلة الثانية التي تشمل إنشاء مدخلين للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى تشجير وأعمال لاند سكيب على جانبي الطريق المؤدى الى الكنيسة الأثرية، كما تشمل المرحلة الثانية تركيب لوحات إرشادية تعريفية للمنطقة، بالإضافة الى إنشاء استراحة سياحية ومركز زوار لاستقبال السياح الوافدين لزيارة المنطقة الأثرية، مع عمل أرضية من البازلت بطول 500 متر من الاستراحة السياحية وحتى الكنيسة الأثرية مع دهان واجهات المقابر على جانبي الطريق المؤدى إلى الكنيسة.
كما تابع المحافظ مشروع إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية دير جبل الطير، الذي يتم على مرحلتين بإجمالي تكلفة 120 مليون جنيه، وتشمل المرحلة الأولى شبكات الرفع والإنحدار بالقرية والمرحلة الثانية تشمل إنشاء محطة معالجة للمياه، وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 7500 متر مكعب يوميا.
وتحمل ذكرى دخول العائلة المقدسة لمصر أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الديني العالمي الذى تنفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية فى العالم، لإرتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة فى ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة، حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا الى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.