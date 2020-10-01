السكة الحديد تحصل 2.2 مليون جنيه غرامات تدخين وتسطح على القطارات

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية، أن الهيئة تواصل تحصيل غرامات التزويغ من دفع قيمة التذكرة، والتسطح أعلى القطارات، والركوب بين فواصل العربات، والسير على القضبان والتدخين، مشيرًا إلى تحرير محاضر فورية من قبل شرطة النقل والمواصلات لجميع المخالفين.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه تم تحصيل ما يقرب من 2 مليون و200 ألف جنيه غرامات من الركاب بسبب التدخين داخل عربات القطارات والركوب بين فواصل العربات والتسطح أعلى القطارات خلال الـ19 شهرًا الماضية، وتحديدًا منذ الأول من إبريل 2019 وحتى 1 أكتوبر 2020.

وأوضح أن قيمة غرامة التدخين داخل عربات القطارات أو بين طرقاتها أثناء رحلة القطار أو أثناء توقفه قيمتها 70 جنيهًا، أما غرامة ركوب المواطنين أعلى أسطح القطارات أو بين عرباته أو فى أي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو مسير القطارات للخطر فقيمتها 200 جنيه.

مصدر بـ"السكة الحديد": إجراءات صارمة لمنع استقلال أي راكب دون دفع قيمة التذكرة

وأوضح المصدر، أن هناك إجراءات صارمة بجميع المحطات الرئيسية على مستوى الجمهورية، لمنع استقلال أي راكب القطارات دون دفع قيمة التذكرة، إضافة إلى منع التدخين، وعدم السماح للركاب باستقلال أسطح أو الركوب بين فواصل عربات القطارات أثناء سيرها على القضبان، لافتًا إلى أن جميع غرامات السكة الحديد يتم تطبيقها بشكل فورى، وأن التعامل بين الركاب ومشرف القطار والكمسارية يُجرى فى إطار القانون دون التجاوز فى حق أى راكب.

"رسلان": لدينا حالة من الانضباط داخل منظومة السكة الحديد.. وننفذ مشروعات تحديث بـ150 مليار جنيه

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك حالة من الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية منذ تطبيق غرامات التزويغ والتدخين والتسطح أعلى القطارات والركوب بين فواصل العربات، مشيرًا إلى أن الهيئة تنفذ مشروعات شاملة بتكلفة إجمالية 150 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم توريد 100 جرار أمريكي جديد للهيئة حتى الآن، إضافة إلى توريد 103 عربة قطار روسية جديدة من إجمالى 1300 عربة.

وأوضح رسلان، لـ"الوطن"، أن قطارات السكة الحديد العاملية على جميع خطوط السكك الحديدية تخضع لصيانات دورية بشكل منتظم، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل 3 قطارات جديدة الشهر الجارى مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة والعربات الروسية.

وذكر أن الهيئة استعدت تمامًا لبدء العام الدراسي الجديد من خلال تجهيز القطارات وصيانتها.