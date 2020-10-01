"التربية الفنية" تدشن ورشة عمل "الأشغال اليديوية" للطلاب الجدد بالمنيا

استقبلت جامعة المنيا طلاب كليات "التربية الفنية، الفنون الجميلة، والعلوم" الذين جرى ترشيحهم للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد، لإخضاعهم لإجراءات الكشف الطبي وسط إجراءات وقائية مشددة أقرتها الجامعة برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

كان في استقبال الطلاب خلال فعاليات الكشف الطبي، الدكتورة أمل أبو زيد، عميد كلية التربية الفنية، والدكتور محمد إبراهيم عميد الفنون الجميلة، والدكتور رأفت شاكر عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، والدكتور حسام عبد الرحيم، مقرر فريق طلاب من أجل مصر، ومحسن سيد، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر، ومنسقي الانشطة بالكليات الثلاثة.

ورحب عمداء الكليات بالطلاب الجُدد مستعرضين نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد، منوهين إلى التعليم الهجين سواءً للكليات العملية أو النظرية، وأكدوا أن الحياة الجامعية تختلف كل الاختلاف عن الحياة ما قبل الجامعة، وتضم قواعد أخلاقية يجب أن يتحلى بها الطالب، موضحين أن الجامعة تعمل على إتاحة الفرصة للطالب لتنمية قدراته واكتشاف مواهبه عبر مشاركته في الأنشطة الطلابية المختلفة.

كما دشنت كلية التربية الفنية، على هامش الكشف الطبي، ورشة عمل للطلاب الجدد حول الأشغال اليدوية، لتشجيعهم على الاندماج في الأنشطة الجامعية، وعرض بعض الأعمال التي تساهم الكلية بها في رفع كفاءة طلابها.

جدير بالذكر، أن الجامعة أعدت برنامجًا تعريفيًا للطلاب خلال فعاليات اليوم لتعريفهم بجامعتهم وكلياتها وبرامجها الجديدة وأنشطتها، إلى جانب عرض فيديوهات تعريفية للطلاب في صالات الانتظار لمنع تكدس وازدحام الطلاب خلال توقيع الكشف الطبي، بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع الفوري في صالات الأنشطة، وتوزيع زجاجات المياه المعدنة على الطلاب.