الناتو: اتفاق بين اليونان وتركيا لتجنب الصدام في المتوسط

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم، أن اليونان وتركيا اتفقتا على خط ساخن لتجنب الصدام في المتوسط.

في التفاصيل، كشف أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم، عن إنشاء آلية عسكرية لحل النزاعات شرقي البحر المتوسط بين تركيا واليونان بهدف خفض الصدامات في المنطقة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وقال ستولتنبرج: "تتضمن الآلية إنشاء خط اتصال مباشر بين اليونان وتركيا لتسهيل حل النزاع في البحر أو في الجو"، مضيفاً في بيان: "عقب سلسلة من الاجتماعات الفنية بين الممثلين العسكريين لليونان وتركيا في مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، تم التوصل اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020، إلى آلية عسكرية ثنائية لحل النزاع بين البلدين لخفض التوتر وتقليل الصدامات شرقي البحر المتوسط".

وأضاف أن "هذه الآلية تشمل إنشاء خط تواصل مباشر بين اليونان وتركيا لتسهيل حل النزاع في البحر أو في الجو".

كما رحب ستولتنبرج "بتوصل اليونان وتركيا إلى هذا الاتفاق لحل الصراع في منطقة البحر المتوسط".

يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الخميس، كان كشف التضامن الكامل مع اليونان وقبرص في قضيتهما حول المتوسط مع تركيا، مشدداً على أن القمة المومع عقدها اليوم ستركز على شرق المتوسط والعلاقة مع أنقرة، قائلاً: "نريد المزيد من الاستقرار".

بدوره، دعا الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، لرد موحد وثابت وحاسم تجاه عمليات التنقيب التركية غير القانونية في مياه بلاده.

فيما أكد رئيس الوزراء اليوناني، دعم بلاده الكامل لقبرص.

من جهتها، أكدت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، أن بلادها تعمل عبر الدبلوماسية لتخفيف التوتر في بحر إيجة، مشددة على أن أنها تسعى جاهدة لحل سلمي شرقي المتوسط.

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قد أعلن دعم بلاده لدعوة قبرص تجديد العقوبات الأوروبية على أفراد وشركات ضالعة في تنقيب تركيا عن الغاز.