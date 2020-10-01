شقيق أصالة: أمس "عندي كورونا".. واليوم "أنا زي الفل"

بالرغم من إعلانه إصابته بفيروس كورونا منذ يومين ونشر صورة لنتيجة التحاليل، إلا أن شقيق الفنانة السورية أصالة أنس نصري أعلن اليوم عدم إصابته بالفيروس.

ومن خلال حسابه الخاص بـ"إنستجرام" نشر "أنس" صورة له معلقا "عفوا كورونا لست أنا، الحمدلله إني أجريت فحص آخر للتأكد من صحة الاختبار وكانت المفاجأة أن جسمي خال من ذلك الوباء، يمكن رب العالمين حب يجبر خاطري ويعيشني كم يوم من الحب والاهتمام والرعاية كانت تحتاجها روحي، عشت 4 أيام مليئة بالطبطبة yes I am negative شكرا رب العالمين".

ومنذ يومين أعلن شقيق المطربة السورية أصالة ومدير أعمالها أنس نصري، إصابته بفيروس كورونا، ونشر "أنس"، صورة لنتيجة التحاليل عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" معلقًا: "استلمت نتيجة تحليلي الخاصة بهالمرض السخيف وللأسف تمّ تأكّيد إصابتي، سألتزم الانعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله، أراكم قريبا بصحة وعافية".

يُذكر أنَّ الفنان نيقولا معوض شارك الفنانة أصالة، من خلال الظهور معها في كليب أغنية "والله وتفارقنا" الذي تمّ طرحه، وحقق 265 ألف مشاهدة.

ونشر نيقولا معوض، عبر حسابه بـ"انستجرام"، صورة تجمعه بأصالة، معلقًا عليها: شو حلو لمّا تكون الحياة هالقَدّ خذلتك، مرّة ورا مرّة، بَسّ ما قدرِت تغَيِّر فيك قدّيه إنت حقيقي، شفّاف، كَريم و بتَعطي من قلب قلب قلبَك، وأضاف نيقولا، قائلًا "الله يعطيكي على قَدّ جمال صوتِك و قَلبِك صولا".

أغنية "والله وتفارقنا"، باللهجة الخليجية، كلمات العالية شموخ العقلا، ألحان ياسر بوعلي، توزيع طارق مدكور، وتريات هاني فرحات.

وكانت أزمة شديدة تعرضت لها الفنانة أصالة، فور صدور ألبومها الجديد "لا تستسلم"، الذي تضمن أغنية "رفقًا"، والتي اُقتبس جزء بها من حديث شريف، وهو "رفقًا بمن عنهن قيل استوصوا خيرًا بالنساء، فقد خلقنّ بضعفهنّ، وزادهنّ الله حياءً".