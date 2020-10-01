تصل لـ98.5%.. الخريطة الكاملة لخصومات وسائل النقل العامة

تقدم وزارة النقل، تخفيضات هائلة على اشتراكات الطلاب وكبار السن وذوى الإعاقة بوسائل النقل المختلفة، مثل هيئة السكة الحديد والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، حيث تصل نسبة الإعفاءات والتخفيضات على التذاكر إلى 100% لذوى الإعاقة وكبار السن.

وأنهت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وشركة مترو الأنفاق، استعداداتهما لبدء العام الدراسي الجديد، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم خطة الدراسة للعام الجديد، والمنتظر أن يبدأ 17 أكتوبر المقبل، من حيث تجهيز القطارات وصيانتها، وزيادة أكشاك بيع التذاكر المتحركة بالمحطات الرئيسية، وتجهيز مكاتب اشتراكات السكة الحديد للطلاب، وتنفيذ خطط تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافى التذاكر.

أولًا.. أسعار اشتراكات الطلاب لاستقلال قطارات السكة الحديد

1- تحديد قيمة الاشتراك وفقًا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول، ويتمتع الطالب بتخفيض على قيمة الاشتراك قدره 98%.

2- الاشتراك يستخرج لمدة 3 أو 9 شهور.

3- اشتراكات الطلاب تستخرج لمسافات من 15كم حتى 400كم.

4- قيمة اشتراكات الطلاب تتراوح بين 14 جنيهًا حتى 33 جنيهًا لمدة 3 شهور.

5ـ قيمة الاشتراكات تتراوح بين 21 جنيهًا حتى 75 جنيهًا لمدة 9 شهور.

6- إذا رغب الطالب في استقلال قطار مكيف عليه سداد فرق التكلفة بين المكيف والعادي في شباك الحجز.

ثانيًا.. تخفيضات تذاكر القطارات لذوى الإعاقة ومرافقيهم خلال رحلاتهم اليومية

1- تمنح السكة الحديد تخفيضًا بنسبة 75% للقطارات العادية، و50% على تذاكر القطارات المكيفة الدرجة الأولى والثانية والـ"vip"، وكذلك القطارات الروسية، وذلك من إجمالى قيمة التذكرة الكاملة.

2ـ على الراكب "صاحب الإعاقة" أو مرافقه، تقديم إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن الاجتماعى أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات، إلى الجهة المختصة بقطع التذاكر.

3- يمكنهم ركوب القطار بدون حجز.

4- عليهم إطلاع صراف التذاكر على بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، للتأكد من أحقية المعاق فى التخفيض الممنوح له، مع تسجيل رقم إثبات الشخصية الصادر من وزارة التضامن على التذكرة، وكذلك التأكد من إثبات المرافق على إثبات الشخصية بتلك البطاقة.

5- فى حالة وجود راكب يحمل تذكرة بتخفيض ذوي الإعاقة، ولا يحمل إثبات الشخصة الصادر من وزارة التضامن الاجتماعي، يتم تحصيل فرق الأجرة حسب درجات السفر والغرامة المقررة.

6- وفى حالة وجود تذكرة مع المرافق وهو غير مسجل على إثبات الشخصية الخاص بالمعاق، فيتم تحصيل فرق الأجرة منه حسب درجة السفر مع الغرامة المقررة.

ثالثا.. أسعار تخفيضات كبار السن

1- %98 تخفيضات على اشتراكات كبار السن.

أما اشتراكات مترو الأنفاق فهى على النحو التالى:

أولًا.. أسعار اشتراكات الطلاب بمترو الأنفاق

1- اشتراك استقلال 25 محطة قيمته 33 جنيهًا في الثلاث مراحل.

2- اشتراك استقلال 39 محطة قيمته 41 جنيهًا في الثلاث مراحل.

3- يستخرج الاشتراك لمدة 3 أشهر بعدد 180 رحلة في الثلاث مراحل.

ثانيًا.. الاشتراكات ربع السنوية لذوي الاحتياجات الخاصة

- تصل التخفيضات إلى 98.8% لثلاث مراحل بـ25 محطة.

- تصل التخفيضات إلى 98.5% لأربع مراحل بـ39 محطة.

- قيمة التذكرة العادية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 50 قرشًا.

- تصل نسبة التخفيض في الاشتراكات ربع السنوية لكبار السن إلى 92.5% لأربع مراحل بـ39 محطة.

ثالثًا.. اشتراكات كبار السن

1- تصل التخفيضات إلى 97.8% لثلاث مراحل بعدد 25 محطة.

2- تصل التخفيضات إلى 98.5 لعدد أربع مراحل بعدد 39 محطة.