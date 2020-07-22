رئيس التحرير

محمود مسلم

الحكومة: وسائل النقل العام لن تتوقف في العيد وأفراح الشوارع ممنوعة

كتب:

شريف سليمان
08:25 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
المستشار نادر سعد

المستشار نادر سعد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وسائل النقل العام، لن تتوقف في فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، من تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الشواطئ العامة لا تزال مغلقة في كل أنحاء الجمهورية، ولن تُفتح إلا بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث يسهل التحكم في أعداد مرتاديها، ومراقبتهم: "شاطئ عام مع إجراءات احترازية خيال علمي".

وتابع: "درسنا كل الاقتراحات الخاصة بفتح الشواطئ، وأقول إنه لا يمكن تطبيق هذه المقترحات، أما بالنسبة لأفراح الشوارع والموالد وكل الاجتماعات، فهي ممنوعة ونرجو الالتزام في الفترة المقبلة".

اقرأ المزيد:

متحدث الحكومة: أقل من 120 مصابا بكورونا على أجهزة التنفس الصناعي

الحكومة: لا تغيير في مواعيد عمل وسائل النقل العام في القرارات الجديدة

متحدث الحكومة: فتح حديقة الحيوانات بعد العيد بنصف طاقتها الاستيعابية

متحدث الحكومة: مصر تواجه تحديات غير مسبوقة وتتعامل معها بمنتهى القوة

لم تتضمن "حظر التجوال".. الحكومة تعلن 13 قرارا جديدا لمواجهة كورونا

10 قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء تطبيق إجراءات كورونا الجديدة

عاجل.. بيان مهم من الحكومة بشأن صلاة عيد الأضحى

عاجل.. الحكومة تسمح بتنظيم مؤتمرات رسمية واجتماعات بطاقة 50 مشاركا