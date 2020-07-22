الحكومة: وسائل النقل العام لن تتوقف في العيد وأفراح الشوارع ممنوعة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وسائل النقل العام، لن تتوقف في فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، من تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الشواطئ العامة لا تزال مغلقة في كل أنحاء الجمهورية، ولن تُفتح إلا بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حيث يسهل التحكم في أعداد مرتاديها، ومراقبتهم: "شاطئ عام مع إجراءات احترازية خيال علمي".

وتابع: "درسنا كل الاقتراحات الخاصة بفتح الشواطئ، وأقول إنه لا يمكن تطبيق هذه المقترحات، أما بالنسبة لأفراح الشوارع والموالد وكل الاجتماعات، فهي ممنوعة ونرجو الالتزام في الفترة المقبلة".