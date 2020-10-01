بتكلفة 1.455 مليار جنيه.. بدء المرحلة الأولى من "تبطين الترع" بالمنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، اليوم، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ، حيث يستهدف المشروع تأهيل الترع والفروع بطول 500 كم بتكلفة 1.455 مليار جنيه ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بمحافظة المنيا كمرحلة أولى.

وتابع المحافظ الأعمال الجارية بترع "الصفصافة والعور والكوم الاحمر" ضمن 13 ترعة متقاطعة مع محور كوبري سمالوط الحر على النيل، وأكد "القاضي" أن تلك الأعمال تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية لوزارة الري.

وأضاف المحافظ أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، حيث ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة ومستوى معيشة المواطنين، وترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية، مشدداً على المتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال، والتأكيد على مراعاة الاشتراطات الفنية في التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة، تحت إشراف مسئولي الري ورؤساء المراكز والقري.

من جهته، أعلن وكيل وزارة الري عن الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لعدد 28 عملية لتأهيل الترع بطول 392 كم بقيمة تقديرية 1.1 مليار جنيه موزعة على10 مراكز منها 9 مراكز بمحافظة المنيا ومركز ديروط بمحافظة أسيوط.