الطقس اليوم الجمعة 2-10-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الجمعة، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح تكون معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، حار على جنوب سيناء والرياح نشطة على بعض المناطق، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

أما ليلًا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس في السعودية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم، حيث تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية خاصة من منطقة نجران.

وأضافت الهيئة أن هناك احتمالية لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الجمعة، حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، نهارا، مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، ليلا.