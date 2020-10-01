7 ملايين مسن يستفيدون من تخفيض ومجانية ركوب وسائل النقل العام

كشفت أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن عدد المستفيدين المسنين من تخفيض ومجانية وسائل النقل العام والمواصلات، يبلغ نحو 7 ملايين مسن، بحسب بيانات الجهاز، يمثلون نحو 16.2% من إجمالي عدد سكان مصر.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت في بيان صحفي اليوم أنها اتفقت مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، على تخفيض تذاكر ركوب مواصلات النقل العام الى 50% للمواطنين المسنين فوق الـ60 عاما، وإعفاء المواطنين المسنين فوق الـ70 عاما من كافة رسوم تذاكر وسائل النقل العام والمواصلات، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمسنين.

القباج: اتفقت مع وزير النقل لتخفيض وإعفاء المسنين من الرسوم

وقررت القباج زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر لما يقرب من 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عاما، بتكلفة إجمالية تصل إلى 41 مليون جنيه وذلك في إطار اليوم العالمي للمسنين.

وقالت الوزيرة، إن زيادة الدعم خلال الشهر الجاري فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيها، حيث يحصل علي هذه الزيادة من يحصل علي دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعى، مشددة على أن هذه الزيادة سيتم إضافتها يوم 15 أكتوبر الجاري، مؤكدة أن القيادة السياسية تهدف لدعم كبار السن بكافة السبل ولا تدخر جهدا في تلبية جميع احتياجاتهم، حيث تحصل هذه الفئة علي كافة أشكال الدعم والتي تشمل التأمين الصحي والتموين والدعم النقدى.

كما أكدت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع المهندس كامل الوزير وزير النقل علي توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ70 محانا، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، كما سيتم تقديم تخفيض بقيمة 50%؜ لمن فوق 60 عاما.

3.6 مليون أسرة مستفيدة من برنامج كرامة وتكافل الدعم

وأوضحت أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل الدعم النقدي وكرامة حوالي 3.6 ملايين أسرة بما يشمل حوالي 14.7 مليون فرد، حيث بلغ عدد المسنين الذين تم إدراجهم في برنامج كرامة منذ يناير 2020 حتى الآن 146.777 مسنا.

وأشارت إلى أنه يتم حاليا دراسة توصيل المعاشات لمن يبلغ سنهم الـ 75 عاما، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بالفئات الاولي بالرعاية وخصوصا فئة الكبار بلا مأوي.

وأضافت أن الوزارة تنفذ برنامجا لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى في 13محافظة هي الاكثر كثافة.

واشارت إلى أن وزارة المالية أتاحت 113.5 مليون جنيه بتوجيهات رئاسية من أجل فئة الكبار بلا مأوي وتطوير 7 مؤسسات لرعاية الكبار بلا مأوي وتنفذ خطة تأهيلية لتلك الفئة.

وشددت القباج علي أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الاهلي في هذا الملف، مشيرة إلى أن الوزارة لديها 18 جمعية أهلية نشطة تقدم خدمات للكبار بلا مأوي.