السياحة تحدد 13 شرطا لافتتاح صالات الـ "gem" بالفنادق

أرسلت وزارة السياحة والآثار، خطابا إلى غرفة المنشآت الفندقية، بالضوابط التي تم وضعها بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، لفتح صالة الألعاب الرياضية الـ "gem" بالفنادق، وذلك فى ظل خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" التي تطبقها الحكومة.

وتهدف تلك الضوابط إلى حماية العاملين واللاعبين والمدربين ومنع انتقال المرض من شخص لآخر، عن طريق اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم وضعها والتي شملت 13 شرطا هي:

1- ضرورة المحافظة على التباعد الجسدى (مسافة لاتقل عن 2 متر مع جميع الحضور وتجنب الزحام

.2- إعادة ترتيب الأجهزة الرياضية داخل صالة التمرين بحيث تحقق 50% من السعة الاستيعابية للصالة .

3- ترتيب مناطق الانتظار ومناطق الخدمة وغرف الاستراحة لتوفير المسافة المادية المناسبة وتنظيف وتطهير المناطق بانتظام بين الاستخدام .

4- مسح وتطهير وتنظيف وتنظيف مقابض الأجهزة والأوزان والمعدات الرياضية والأسطح المشتركة بعد كل استخدام.

5- توفير مناديل مبللة مطهرة أو منظف حتى يتمكن العملاء من مسح الأسطح التى يتم لمسها بشكل متكرر فى معدات الصالة الرياضية.

6- وضع اللافتات الإرشادية اللازمة لتحقيق التباعد الجسدى والتنظيم للأيدى بعد كل نشاط.

7- تدريب جميع الموظفين على إجراءات السلامة المذكورة .

8- تفعيل نظام الحجوزات عبر الإنترنت لفصول اللياقة البدنية واشتراكات الصالة وتشجيع المترددين على الدفع الإلكترونى لتجنب تداول الأموال .

9- الوضع فى الاعتبار عمليات تسجيل الوصول بالاستقبال إلكترونيا بدون تلامس.

10- ضمات المعدات الكافية للمستفيدين لتقليل المشاركة إلى أقصى حد ممكن أو الحد من استخدام المعدات من قبل مستخدم واحد فى كل مرة والتنظيف بين الاستخدام .

11- تحديد ساعات الصالة الرياضية للسماح بالتطهير الشامل بنهاية كل يوم .

12- تطهير غرف الملابس دوريا مع التوصية بمنع تغيير الملابس داخل النادى الصحى لمنع التزاحم داخل غرف تبديل الملابس والحمامات والتوصية بقدوم اللاعب بملابس اللعب دون تغييره.

13- يمنع منعا تاما دخول منطقة البخار steam لخطورتها من حيث زيادة قدرتها على حمل الفيروس أكبر فترة وزيادة القدرة على نقل العدوى فى هذا المكان المغلق والمحمل بالبخار.