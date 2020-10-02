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حظك اليوم الجمعة 2-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الجمعة 02 أكتوبر 2020
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء لديه إحساس مرهف، كما أنّه شديد القلق على من حوله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل المدخرات ينصحك اليوم بمراجعة خطواتك واتباع الخشونة في إدارتك لنفقاتك وأموالك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تعتني بأقوالك حفاظا على علاقتك بمن تحب.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أغسطس.

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