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حظك اليوم الجمعة 2-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الجمعة 02 أكتوبر 2020
برج الميزان

برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على الموازنة بين أمور حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تخلّ اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

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