احذر.. هذه الإجراءات تؤدي إلى زيادة فاتورة استهلاكك للكهرباء

حذرت الشركة القابضة للكهرباء من بعض الإجراءات التي يتبعها المواطنون في المنازل، خلال التعامل مع الأجهزة الكهربائية، والتي تتسبب في زيادة الاستهلاك، وبالتالي ارتفاع الفواتير، موضحة بعض الطرق التي من الممكن اتباعها؛ لتفادي ذلك.

وأوضحت الشركة أن الأمور التي تزيد الاستهلاك، تتمثل في "عدم إغلاق التليفزيون نهائيًا من دائرة الكهرباء، ووضع شاحن الهاتف في مفتاح الكهرباء دون استخدامه، وترك الراوتر متصلا بالكهرباء دون فصله في حالة عدم الاستخدام، وكذلك المشترك الكهربائي متعدد الأسلاك في المفتاح الكهربائي، ووضع سلك الميكروويف أو السخان الكهربائي متصلًا بمفتاح الكهرباء دون استخدامه، وتشغيل تايمر منظم الوقت في البوتاجاز، دون الحاجة إلى ذلك، وترك غسالة الملابس متصلة بالطاقة الكهربائية دون تشغيلها".

وأوصت الشركة القابضة للكهرباء، بتجنب وضع جهاز اللاب توب على الشاحن عندما تكون البطارية ممتلئة، وإغلاق مصابيح الإضاءة في الأماكن التي لا تحتاج إلى الإضاءة، والاعتماد على ضوء الشمس خلال النهار، وكذلك مراوح السقف في الغرف التي تخلو من الأشخاص، وتبديل اللمبات العادية بلمبات "ليد".

وأضافت الشركة أنه عند استخدام الغسالة الكهربائية يفضل تقليل عدد الغسلات عن طريق استخدام الحمولة القصوى في كل غسلة، واستعمال الماء البارد بدلا من الساخن، والذي يقلل من استهلاك الكهرباء، بجانب التأكد من كفاءة الثلاجة، ونظافة ملف المكثف الموجود في ظهرها وإحكام غلق الباب، وعدم فتحه إلا في الضرورة، وإغلاقه بسرعة بعد فتحه؛ لضمان عدم تسرب الهواء البارد خارجها وترتيب المحتويات داخلها.

وأشارت الشركة القابضة إلى أنه بالنسبة للفريزر، يفضل أن يكون ممتلئًا تمامًا، وعند الضرورة يمكن ملء الفراغ بأكياس ممتلئة بالماء.

وشددت الشركة على ضرورة فصل التيار الكهربائي عن الثلاجة، حال مغادرة المنزل لفترة تزيد على الأسبوع، مع تنظيفها وترك الباب مفتوحًا، وكذلك تنظيف فلاتر المكيف كل أربعة أشهر؛ لضمان عمله بكفاءة كاملة، وإخراج هواء دون شوائب.

كما أشارت إلى ضرورة الحرص على تبريد المنزل تدريجيًا، قبل تشغيل المكيف، عبر ترك كل النوافذ مفتوحة؛ ليتم التخلص من الحرارة الموجودة داخله؛ ما يساهم في تخفيف عمل المكيّف في تبريد المكان، وفي الوقت ذاته الحمل عن الكهرباء.

ونوهت الشركة إلى أن ضبط المكيف على درجة حرارة منخفضة فور تشغيله، يزيد من استهلاك الكهرباء؛ موضحة أنه عند تشغيله لابد من البدء بدرجة حرارة 26، ثم تخفيضها تدريجيًا، بجانب إصلاح الأبواب والنوافذ، بحيث تكون محكمة الغلق في الغرف الموجود بها مكيف؛ إذ يسبب تسرب الهواء زيادة استهلاك المكيف.