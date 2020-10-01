"الكهرباء": تنفيذ 153 مشروعا وضخ استثمارات جديدة في 6 سنوات

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تنفيذ وإنجاز 153 مشروعًا في القطاع خلال 6 سنوات من يوليو 2014 حتي يونيو 2020، ما أدى إلى تحقيق نتائج متميزة في القطاع بعد الانقطاعات المتكررة في التيار، والتي بلغت زروتها في عام 2013.

وأدى عودة الاستقرار السياسي والأمني والجهود والإجراءات التي جرى اتخاذها إلى عودة الاستثمارات إلى مصر، وضخ استثمارات جديدة، مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسؤولية.

وانتهت الوزارة من تنفيذ 153 مشروعًا مقسمة على النحو التالي:

- 8 مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

- 21 مشروعًا للشركة القابضة لتوليد الكهرباء.

- مشروع هيئة المحطات النووية.

- 123 مشروعًا للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

أهم الإنجازات التي حققها القطاع خلال تلك الفترة، هي:

- تنفيذ الخطة العاجلة للقضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء إضافة إلى 3636 ميجاوات.

- تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بإجمالي قدرة 27501 ميجاوات.

- 3 محطات بنظام الدورة المركبة بقدرة 4800 ميجاوات لكل منها بالتعاون مع شركة سيمنز "العاصمة الادارية الجديدة – البرلس – بني سويف".

- 3 محطات بخارية في جنوب حلوان بقدرة 1950 ميجاوات، والعين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات، والسويس بقدرة 650 ميجاوات، بقدرة إجمالية للمحطات الثلاث 3900 ميجاوات.

- محطتان لدورة مركبة في شمال الجيزة بقدرة 2250 ميجاوات، وبنها بقدرة 750 ميجاوات، وبقدرة إجمالية 3000 ميجاوات.

- 5 محطات بتحويل محطات غازية للعمل كدورة مركبة بقدرة إجمالية 1840 ميجاوات.

- 10 محطات دورة غازية بقدرة إجمالية 4361 ميجاوات.

- تدعيم شبكات النقل والتوزيع بخطوط ومحولات لاستيعاب الاستهلاك.

- التوسع في إنتاج الكهرباء النظيفة من مصادر الطاقة المتجددة "رياح - شمسي - مائي" بإجمالي قدرة 2353 ميجاوات بتنفيذ محطات رياح جبل الزيت ومحطة بنبان للطاقة الشمسية.

- اقتحام الطاقة النووية بمحطة الضبعة.

محطات توليد كهرباء عملاقة أدت إلى تحسن أداء الشبكة وتحقيق فائض للطاقة

أهم المشروعات التي نفذت هي:

- 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في بني سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وهي محطات توليد كهرباء عملاقة بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 14.4 ألف ميجاوات.

وحقق المشروع سد الفجوة بين القدرات المنتجة والطلب على الطاقة الكهربائية.

- المرحلة الأولى لمحطات طاقة شمسية في منطقة بنبان، من خلال توسيع محطة بنبان 3 جهد 220/500 ك.ف سعة 3500 م.ف.أ، وإنشاء 32 محطة طاقة شمسية بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات.

أبرز المشروعات التي انتهت في يونيو 2020:

أولاً.. في مجال الطاقة التقليدية:

- تنفيذ محطتين بخاريتين لإنتاج الكهرباء بأسيوط بقدرة 650 ميجاوات، وغرب القاهرة بقدرة 650 ميجاوات بإجمالي قدرة 1300 ميجاوات.

ثانيًا: في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة:

- تنفيذ مشروعات محطات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة "رياح - شمسي" بإجمالي قدرة 620 ميجاوات.

المشروعات التي انتهت في يوليو 2020

- مشروع للشركة القابضة لتوليد الكهرباء.

- 6 مشروعات مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.

- مشروع هيئة المحطات النووية.

- 28 مشروعًا للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

- 5 هيئات للمواد النووية.