بدء اختبارات القبول بالمدرسة الرياضية في بورسعيد

تفقد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اختبارات القبول بالمدرسة الرياضية للبنين للطلاب المستجدين بالصف الأول الإعدادي، اليوم، في حضور نخبة من أساتذة كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد، ومن المقرر استمرار الاختبارات حتى 10 أكتوبر القادم.

وأشاد وكيل الوزارة بالمستوى التنظيمي للاختبارات وبدور اللجنة تحت إشراف دكتورة منى يحيى، مستشار وزير التربية والتعليم لتنمية مادة التربية الرياضية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين بلغ ٣٠٢ طلاب وسيتم إختيار أفضل العناصر اللائقة طبيًا ورياضيًا.

وناشد "باهي" الطلاب المتقدمين لآداء الإمتحان بضرورة ارتداء الكمامة الطبية طوال تواجدهم بمقر مركز المدرسة الرياضية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره داخل كافة المؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وفي سياق آخر، كرّم وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد ٤٤ طالبًا وطالبة لفوزهم فى مسابقة توجيه عام المكتبات المدرسية تحت عنوان "مبدعو المستقبل" بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام و سمية دعية مدير عام إدارة الشئون التنفيذية، وقال وكيل الوزارة أن المسابقة الالكترونية تمت فى ظرف إستثنائى مر به العالم كله وهو ظهور جائحة كورونا وتعتبر المسابقة من ضمن الأنشطة التربوية الصيفية للعام الدراسى ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ التى أشرفت عليها إدارة الأنشطة التربوية ونفذها توجيه عام المكتبات المدرسية.

يذكر أن لجنة الاختبارات ضمت دكتور جمال فارس و دكتور سيد منير من كلية التربية الرياضية، تحت إشراف وتوجيه التربية الرياضية وهيام عباس مديرة المدرسة وباشرت عملها بدءًا من اليوم ومن المقرر استمراراها حتى ١٠ أكتوبر الجارى.