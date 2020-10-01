2.3 مليار جنيه حصيلة ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد خلال أغسطس

بلغت حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة في جمارك بورسعيد، خلال شهر أغسطس نحو 2.3 مليار جنيه.

وأفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحي خميس، عن مشمول 7710 شهادات جمركية وارد نهائي "شرق وغرب" بورسعيد، خلال شهر أغسطس 2020، لكل البضائع العامة وكذا السلع الاستراتيجية مثل "القمح والبقول والذرة وغيرها".

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد مبلغ وقدره 397 مليونا و453 ألف جنيه، بحسب بيان صحفي لمصلحة الجمارك، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و977 مليونا و833 ألف جنيه.

كما بلغت الشهادات التي جرى تصديرها، من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق) خلال الفترة نفسها عدد 458 بيانا جمركيا صادرا تحت كل النظم "نهائي – سماح مؤقت – دروباك" بقيمة إجمالية بلغت نحو 929 مليونا و941 ألف جنيه.

كانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية، وجرى تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ مليون و865 ألف جنيه.