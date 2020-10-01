بعد 11 عامًا.. مهندس مصري يكشف كواليس انضمامه لشركة مايكروسوفت

قال حاتم عبد الله، المهندس المصي الذي يعمل منذ 11 عامًا مطورًا في مركز أبحاث بشركة مايكروسوفت بميونخ، إنه عمل في شركة صخر للبرمجيات لمدة 13 عامًا، وتعلم منها كل شيء عن عمله، مشيرًا إلى أنها دشنت برامج تخدم اللغة العربية.

وأضاف "عبد الله" خلال حواره مع أحمد فايق، مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر فضائية "dmc": أن الشركة كانت تعمل بقوة في تطوير البرامج التي تهدف إلى تحويل الصوت باللغة العربية إلى نص، مشيرًا إلى أن شركات عالمية كبيرة بدأت تنافسها على مستوى البرامج.

وأوضح المهندس المصري، أنه عمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بعد التخرج، لافتًا إلى أنه تعلم منه الكثير، لكنه فضل أن يطور نفسه خارج العمل الحكومي؛ لأنه لم يكن هدفه، وكان يتمنى أن ينافس في مجالات كثيرة: "تعلمت السوفت وير من البيت، وكنت بخلص المذاكرة الساعة 5 وأخلص الساعة 1 بالليل، وقدمت في الشركات وقبلت في شركة صخر".

وتابع حاتم عبد الله: "تركت شركة صخر؛ لأني كنت أطمح إلى المنافسة العالمية، وشركة مايكروسوفت يستخدمها الملايين حول العالم، والمنافسة هنا جبارة وأنافس أذكى العقليات في العالم، وأبذل جهدًا كبيرًا لكي أستطيع تطوير نفسي يوميًا، والمنافسة بين الشركات الكبرى تزداد يوميًا".