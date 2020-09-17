أحمد فايق يُشيد بذكاء وفطنة المصريين في وقوفهم بجانب قواتهم المسلحة

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الشعب المصري يتمتع بفطنة وذكاء غير موجودين لدى شعوب أخرى كثيرة، وذلك لوقوف الشعب بأكمله وراء جيشه الذي يُعبر عن كافة أطياف الشعب.

وأضاف "فايق"، خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "dmc" ، "لو مشيت في الشارع وسألت أي مواطن في بلدنا، تخيل مثلا في لحظة من اللحظات دخلت علينا سيارات عليها رايات سودة تمشي في وسط شوارع القاهرة، يقولك أبدا، لا يمكن يحصل في بلدنا أبدا".

وأشار الإعلامي، إلى أن الشعب المصري يثق أن هناك وحوش وأسود يقفون على حدود مصر، من أجل منع أي دبة نملة تفكر في الهجوم على مصر، "الثقة اللي جابها الشعب المصري في قواته المسلحة مش جاية من فراغ، الجيش المصري يعُبر عن كافة اطياف الشعب المصري، لا يعبر عن عنصر أو عرق أو نوعية معينة".

وتابع: "مفيش بيت في مصر مفهوش مجند أو ضابط في القوات المسلحة، كل بيوت المصريين ليها شراكة داخل هذه المؤسسة الوطنية".