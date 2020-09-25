أحمد فايق: أتوقع فوز ترامب حال طرح لقاح كورونا قبل إجراء الانتخابات

قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك صراع سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد الإعلان عن اللقاح بشكل شعبي، قبل الانتخابات الرئاسية، لكي تزيد حظوظه في الفوز بها.

وأضاف فايق، خلال حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "شركات الأدوية ومنظمات سلامة الأدوية مثل FDA، تقاوم ضغط ترامب، وأصدرت ما يشبه ميثاق شرف مهني، ينص على أنها لن تستصدر أي لقاح إلا بعد التأكد من أنه خضع لكل أنواع التدقيق العلمي، حتى لا تتعرض الإنسانية لكارثة".

وتابع: "الوضع ده عامل زي ماتش أو خناقة كبيرة في أمريكا والعالم كله، وترامب هاجم منظمة الصحة العالمية، وبعدها هاجم الـFDA، وعلى الرغم من وجود هذا الصراع، لكن الشركات ترغب في إصدار هذا اللقاح، وإحدى الشركات أعلنت أنها انتهت أمس، من المرحلة الثالثة التجارب، وأنها بصدد نشر تجارب المرحلة الثالثة في إحدى الدوريات العلمية، وإذا حدث الأمر، فأنا أتوقع أن يجرى طرح اللقاح قبل الانتخابات، وأن يفوز ترامب بالانتخابات".