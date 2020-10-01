قوافل توعوية لمزارعي الغربية ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، انطلاق أولى فاعليات القوافل التوعوية بالتعاون مع مديرية الزراعة بقرية "صناديد" التابعة لمركز طنطا، من خلال فريق الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، ضمن احتفالات محافظة الغربية بالعيد القومي. .

تناولت القافلة توعية المواطنين بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها لاسيما قش الأرز، إلى جانب الشرح الوافي لعمل "كومات الأعلاف غير التقليدية" وكيفية التغذية عليها، وكذلك "كومات السماد العضوي" والفائدة المرجوة من استخدامها في تسميد الأرض.

كما تناول اللقاء أهمية المياه وطرق ترشيد الاستهلاك في ري المحاصيل الزراعية من خلال استخدام الليزر في تسوية التربة، والزراعة على مصاطب، وكذلك تغيير طريقة الري من الغمر إلى الطرق الحديثة.

وفي نهاية اللقاء جرى التشديد على توفير الدعم المادي لمساعدة المزارعين الراغبين في تحويل نظام الري من الغمر إلي الرش أو التنقيط، من خلال التقدم بطلب إلى جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة للحصول على قرض من البنك الزراعي على 3 سنوات بفائدة 5٪.