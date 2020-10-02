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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 2-10-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الجمعة 02 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

مولود برج القوس يتميز بحبه للسفر والتنقل، ورغبته في التخلص من الروتين اليومي والبحث عن كل ماهو جديد، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الخامس يساعدك اليوم أن تقدم كل ما بوسعك كي تحصل على تقدير الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس تدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر اليوم بالرضا وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

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