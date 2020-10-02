حظك اليوم الجمعة 2-10-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يتميز بقدرته على ابتكار أفكار جديدة، وهذا ما يجعله متميز في عمله.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الثاني والوقت ليس مناسبا للتبذير وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك المهنية والشرائية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحظ يدفعك للاجتهاد والاقتراب أكثر ممن تحب وتركز طاقتك لإصلاح علاقة أو استرداد فرصة فاتتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبدالنور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.