رعدية ببعض المناطق.. خريطة سقوط الأمطار على مصر خلال 72 ساعة مقبلة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تصل لرعدية أحيانًا على بعض المناطق، وخفيفة على مناطق أخرى، خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي خريطة سقوط الأمطار على مصر خلال الساعات المقبلة، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الجمعة 2 أكتوبر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق بجنوب الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

السبت 3 أكتوبر

يتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على جنوب الصعيد، وقد يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يصاحبها رياح معتدلة.

الأحد 4 أكتوبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة.

كما أوضح خبراء الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح على بعض المناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بعد غد السبت، كما يوجد هناك نشاط للرياح يؤدي لاضطراب بالملاحة البحرية، على خليج السويس الأحد 3 أكتوبر.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس غدًا يكون مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وطقس يكون معتدلًا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء والرياح نشطة على بعض المناطق، والطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.