"التنبؤ بالفيضان" يوضح خريطة سقوط الأمطار على مصر خلال 72 ساعة

أعلن مركز التنبؤ بـ فيضان النيل التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط أماكن يتوقع سقوط الأمطار عليها، في الفترة من 21 حتى 23 سبتمبر الحالي.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة اليوم.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى الأربعاء المقبل، من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم 21 سبتمبر

من المتوقع سقوط أمطار قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية.

خريطة سقوط الأمطار يوم 22 سبتمبر

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

خريطة سقوط الأمطار يوم 23 سبتمبر

من المتوقع عدم سقوط أمطار.