"التنبؤ بالفيضان" يوضح خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

أعلن مركز التنبؤ بـ فيضان النيل التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، خرائط أماكن يتوقع سقوط الأمطار عليها، خلال الفترة من 10 وحتى 12 سبتمبر الجاري.

وتشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلى أنّه من المتوقع عدم سقوط أمطار اليوم، وسقوط أمطار خفيفة يومي الجمعة والسبت.

ويمكن الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى السبت المقبل، من خلال الصور التالية:

خريطة سقوط الأمطار اليوم 10 سبتمبر

من المتوقع عدم سقوط أمطار.

خريطة سقوط الأمطار اليوم 11 سبتمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على أقصى الجنوب ومنطقة حلايب وشلاتين.

خريطة سقوط الأمطار اليوم 12 سبتمبر