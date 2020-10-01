باحث: جماعة الإخوان أداة في يد المخابرات القطرية لخدمة مصالحها

قال أحمد سلطان، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الدراسة الصادرة عن مكافحة الراديكالية في بريطانيا بتلقى جماعة الإخوان الإرهابية نحو 800 مليون جنيه مصري، لم تضف جديدا عن الدعم القطري التركي للجماعة، معتبرًا أن ذلك جرس إنذار يوضح تنامي الشبكات الإخوانية في أوروبا.

وأرجع "سلطان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية “EXTRA NEWS”، ظهور هذه الدراسة في الوقت الحالي، إلى انتقال قيادة مكتب الإرشاد من القاهرة إلى لندن، بعد تولي القيادي إبراهيم منير، منصب القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، مؤكدًا أن الجماعة أداة في يد المخابرات القطرية؛ لخدمة مصالحها.

وأشار الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن الحكومة البريطانية قررت حظر الإخوان في عام 2018، باعتبارهم جماعة إرهابية، لكن بعد جلسات نقاشية مع أعضاء التنظيم الهاربين هناك، أعلنت لندن تراجعها عن القرار.

وأوضح الباحث، أن القيادي الإخواني محمود الأبياري، يقود التنظيم الدولي من خلال مكتبه في لندن، لافتا إلى أن قطر ليس جديدا عليها دعم التنظيمات الإرهابية؛ فهي أحد الداعمين لتنظيم القاعدة عند أول ظهوره، والذي يمثل أخطر جماعة إرهابية في العالم، وقدمت له الدوحة ولغيره من التنظيمات الموجودة في سوريا ومنطقة الصحراء ومالي، المال عن طريق "جمعية قطر الخيرية".

وأضاف "سلطان" أن الجماعات الإرهابية أحد أدوات المخابرات القطرية، والتي توجهها في المسارات التي تراها مناسبة لها، مؤكدًا على أن الدراسة الصادرة ستفيد الاستخبارات الأوروبية، وظهر ذلك من خلال تعاون إبراهيم منير مع المخابرات البريطانية، عام 2017، للإبلاغ عن قيادات الجماعة التي تؤمن بالعمل المسلح والإرهابي في أوروبا.

وتابع أحمد سلطان: "وبالفعل منعت بريطانيا وأوروبا هؤلاء القيادات من اللجوء إليها، ويستغل منير علاقته بالمخابرات البريطانية من أجل السيطرة على مكتب الجماعة في لندن واستغلال أموال الجماعة لمصالح شخصية".

وأثنى الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، على الأجهزة الأمن المصرية؛ لقبضها على الشبكات الفاعلة التي كنت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية، بدعم قطر خلال الـ5 سنوات الماضية، وتفكيك شبكات في دولة الكويت أيضا.