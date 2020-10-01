بسبب "كمامة الفوتوشوب".. إحالة موظف العلاقات العامة ببني سويف للتحقيق

قال مصدر بديوان عام محافظة بني سويف، إن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قرر إحالة موظف داخل إدارة العلاقات العامة للتحقيق بالشؤون القانونية، على خلفية تداول صورة على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أُستخدم فيها برنامج "الفوتوشوب" لوضع كمامة على وجه السكرتير العام المساعد، رغم عدم ارتدائه لها.

كان رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تداولو صورة يظهر فيها اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، دون إرتداء الكمامة خلال جولة تفقدية مع وفد من وزارة السياحة والآثار للمحافظة، ولجأ موظف بالعلاقات العامة إلى استبدال الصورة المنشورة لالصفحة الرسمية لمحافظة بني سويف على الفيس بوك، بأخرى بعد تعديلها بواسطة برنامج الفوتوشوب ليظهر السكرتير العام مرتديا الكمامة.

وبعد دقائق من نشر صور "الكمامة الفوتوشوب"، على صفحة محافظة بنى سويف، ثارت حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، ليس بسبب إغفال إرتداء الكمامة بل بسبب استخدام برنامج الفوتوشوب.

وكتب أحمد محمود معلقا على صفحة المحافظة: "مش قادر أتخيل إن دي الصفحة الرسمية، والكمامات تبقى فوتوشوب وازاي اصلاً، المفروض أنهم قدوة لنا كمواطنين" وعلق إبراهيم الشريف : "الموقف ده سيء ومستحيل يتنسي للمحافظة أبداً".

ورغم تدارك المحافظة للخطأ سريعاً، بحذف الصور، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي استمروا في تداولها وسط انتقادات حادة للمحافظة ومسئوليها.