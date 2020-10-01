"العربي الحديث" يكشف علاقة المقاول الهارب بقطر: هيدونا اللي دفعناه وأكتر

انفرد موقع "العربي الحديث" بكشف العلاقة بين المقاول الهارب المقيم في إسبانيا، والنظام القطري، إذ اعترف المقاول بتربح الأموال من الدوحة للهجوم على الدولة المصرية، مستغلا الخلافات السياسية بين الدولتين، وذلك خلال تسجيلات مسربة بالصوت والصورة.

المقاول الهارب، اعترف في الفيديو الذي ظهر فيه وهو يحدث شخصًا في الخارج، عن تلقيه تمويلا من قطر: "النجاح هييجي منين؟، قلت لك قطر وطن عربي وبيحبوني، المغرب بيحبوني والجزائر بيحبوني لكن أغناهم قطر هيشتروا الفيلم بتاعنا معاك علشان أنا معاهم وهما بيحبوني، وهيدونا الفلوس اللي إحنا صرفناها وأكتر".

وأضاف المقاول الهارب في إسبانيا في التسريب: "وبكده نبقى يجينا تكاليفنا، ونبدأ بقى نبيع نتفليكس وفتحي فيلكس وشريف فيلكس، ونجيب الصحف الأمريكية، دي مكاسب زيادة، بس إحنا التارجيت إن قطر معاها فلوس".

وتابع المقاول المصري: "القطريين بيعشقوني عشق، فلما نعملهم حتتين أكشن تروح انت بقى .. قطر تشتري هيشتروا، وبكده أنت تكون جيبت فلوسك واديت الراجل فلوسه ببرومو".

واختتم محمد علي حديثه قائلًا: "بص حط قطر أول تارجيت ليك معاهم فلوس وهما بيعشقوني، متصورش اعمل برومو حلو يكلفك دقيقة أو دقيقة ونص وتعالى قول لقطر تعالوا اشتروه.. أنا أمنت على عيالي مفكرتش في بيزنس فكرت فيك أول حاجة الـ100 ألف يورو، يبقى أنا كده خلاص لازم بيزنس".

وفي وقت سابق كانت قناة "مباشر قطر" قد نشرت تقريرًا حول ألاعيب الدوحة فى استقطاب ممثلين مصريين، لا سيما فنانو الصف الثاني مثل محمد علي، للهجوم على الحكومة المصرية ومؤسساتها.