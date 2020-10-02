خبير: شهادة البنك الأوروبي في حق الاقتصاد المصري لها قيمتها

أكد شريف محمود، الخبير الاقتصادي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر في أكثر من 138 دولة، وكان لديه الفترة الماضية حوالي 123 مشروعًا في مصر، منها 105 مشروعات بقيمة 4.2 مليار دولار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن شهادة البنك الأوروبي لها قيمة كبيرة، بعد ذكره أن الاقتصاد المصري هو الناجي الوحيد في المنطقة من أزمة كورونا، وهذه الشهادة دليل على المتابعة الجيدة من البنك لمعدلات النمو في مصر.

وأضاف "محمود" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مال وأعمال"، المذاع فضائية "extra news"، أن قطاع الاتصالات لعب دورًا حيويًا في أزمة فيروس كورونا المستجد، أثناء تنفيذ فترة الحظر المنزلي، فكان يقود الاجتماعات الخاصة بمتابعة العمل، وظهر ذلك بشكل خاص في مصر في قطاعات التعليم المدرسي والجامعي، لافتًا إلى أن الامتحانات كانت إلكترونية.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة المصرية مستمرة في دعم التحول الرقمي والدفع الإلكتروني الفترة المقبلة، إضافة إلى انتشار المدن الجديدة الذكية والتي تعتمد بشكل كامل على قطاع الاتصالات.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن أحد الآثار الإيجابية لفيروس كورونا هي قدرة الحكومة على العمل في تناغم، وتحسين الأداء الحكومي، ما ساهم في انخفاض ميزان العجز، وصمود العملة.

وانخفض عجز الميزانية التجاري لمصر بنسبة نحو 52% خلال شهر يوليو الماضي، ليسجل مليارين و280 ألف دولار مقابل 4 مليارات و370 ألف دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاءات أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 15% خلال يوليو الماضي، فيما تراجع قيمة الواردات بنسبة 39% على أساس سنوي لتسجل 4 مليار 430 مليون دولار.