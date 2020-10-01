وزيرة التضامن: "من يرى مُسنا في الشارع يصوره ويرسل الصور إلينا"

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 12% من الدعم النقدي يذهب للمسنين، بإجمالي ثلاثة مليارات جنيه سنويا، وهذا يختلف عن المعاشات، لافتة إلى أن هناك حوالي 460 ألف مواطن يستفيدون من برامج الدعم النقدي، بالإضافة إلى 167 نادي مسنين، تقدم لهم الخدمات.

وأضافت "القباج"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، على قناة "Extra News"، اليوم، أن هناك 170 دار مسنين تضم نحو 5 آلاف منهم، لافتة إلى أنه في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، ظهر مدى دعم الوزارة لهم.

وأكدت نيفين القباج، أن الوزارة كانت حريصة على تعقيم كل دور المسنين، وتوزيع الأغذية والمنظفات، موضحة أن نسبة الوفيات كانت أقل من 1%.

وأشارت الوزيرة إلى أن "التضامن" تدرب القائمين على رعاية المسنين، لافتة إلى أن هناك 18 مؤسسة لـ"الكبار بلا مأوى"، مشددة على أن الشارع ليس مأوى للمسنين، ولا يليق بمصر، ولكن أماكنهم في المؤسسات و"فوق رؤوسنا"، متعهدة بتكثيف الحملات في الفترة المقبلة، لمنع وجودهم في الشوارع.

وأوضحت "القباج" أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم للمسنين شهادة "رد الجميل"، وهي ذات أعلى سعر فائدة، مؤكدة أن الشهادات لم تتوقف مثلما أشيع، ولكن كان هناك تعديل في سعر الفائدة.

ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن الهلال الأحمر يتحرك فورا في الأزمات؛ لإنقاذ المسنين في السيول والطوارئ والأزمات، متابعة: "الوزارة لديها 17 سيارة لصغار وكبار بلا مأوي، و5 سيارات للتدخل السريع، وقريبا سيتم إطلاق تطبيق جديد لتسهيل الوصول إلى المسنين".

وشددت نيفين القباج، على أن أي مواطن يرى مسنًا في الشارع يصوره، ويرسل صورته لتتحرك الوزارة لإنقاذه، عبر التطبيق المذكور، الذي سيتوفر بالتعاون مع وزارة الاتصالات.